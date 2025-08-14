Im FuPa-Teamcheck gibt Trainer Andreas Kozur vom SV Grün-Weiß Lübben die Einblicke in den aktuellen Stand der Vorbereitung, den laufenden Umbruchprozess und die sportlichen Ziele für die neue Saison in der Landesliga Süd. Der Coach schildert, warum der Verein bewusst auf junge Spieler setzt, wie schwierig es ist, neue Akteure von diesem Weg zu überzeugen, und weshalb der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft eine besondere Stärke darstellt.
Ein Umbruch mit klarer Philosophie
Der SV Grün-Weiß Lübben steckt mitten in einer Phase grundlegender Veränderungen. Trainer Andreas Kozur spricht offen darüber, dass die Mannschaft sich in einem Umbruchprozess befindet und noch zahlreiche Aufgaben vor sich hat. „Wir gehen einen anderen Weg wie in der Vergangenheit. Wir wollen auf junge Spieler setzen und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln“, sagt er. Dass dies Geduld erfordert, macht er ebenfalls deutlich: „Das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen funktioniert.“ Für den Verein bedeutet dies, sich langfristig neu aufzustellen und eine nachhaltige sportliche Basis zu schaffen.
Nachwuchs rückt in den Vordergrund
Ein zentrales Element dieser Neuausrichtung ist die Förderung der eigenen Jugend. Kozur berichtet, dass mehrere Spieler aus dem Nachwuchs in den Männerbereich hochgezogen wurden. „Für die jungen Spieler geht es darum, sich im Männerbereich durchzusetzen und schnell zu lernen“, erklärt der Trainer. Erste Fortschritte seien bereits erkennbar, auch wenn der Übergang Zeit brauche. „Das klappt gut, braucht aber seine Zeit“, betont er. Die Entscheidung, auf Talente zu setzen, sei bewusst getroffen worden: „Wie gesagt, wir wollen einen komplett neuen Weg einschlagen.“
Suche nach weiteren Verstärkungen
Trotz des Fokus auf den eigenen Nachwuchs ist die Kaderplanung noch nicht vollständig abgeschlossen. Kozur verrät, dass der Verein weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen ist. „Wir sind noch mit einigen im Gespräch“, so der Coach. Doch so einfach ist es nicht: „Es gestaltet sich jedoch schwierig, die Spieler von unserer Idee zu überzeugen.“ Das sportliche Konzept verlange von potenziellen Neuzugängen nicht nur fußballerische Qualität, sondern auch die Bereitschaft, sich in den Entwicklungsprozess der Mannschaft einzufügen.
Keine Abgänge in Sicht
Während die Suche nach weiteren Spielern noch läuft, gibt es auf der Abgangsseite keine Bewegung. Auf die Frage nach weiteren möglichen Abgängen antwortet Kozur kurz und deutlich: „Nein.“ Damit kann der Verein vorerst mit dem aktuellen Kader weiterarbeiten und den eingeschlagenen Weg ohne weiteren personelle Verluste fortsetzen.
Teamgeist als Schlüssel
Kozur sieht den Zusammenhalt seiner Mannschaft als eine der größten Stärken. „Die Jungs sind nicht nur auf dem Platz eine Einheit, sondern auch abseits des Fußballfeldes“, lobt er. Diese Geschlossenheit sei nicht selbstverständlich, besonders in einer Phase des personellen Umbruchs. Für Kozur ist klar: Der Teamgeist kann zum entscheidenden Faktor werden, um die Herausforderungen der Saison zu meistern.
Ziel Klassenerhalt
Mit Blick auf die sportlichen Ambitionen gibt Kozur ein klares Ziel aus: „Aufgrund des eingeschlagenen Weges sehen wir es als oberstes Ziel, die Liga zu halten.“ Angesichts der Integration vieler junger Spieler und der damit verbundenen Lernphasen sei ein Platz im gesicherten Mittelfeld bereits ein Erfolg. Vorrang habe in dieser Saison die Weiterentwicklung des Teams und die Schaffung einer stabilen Basis für die kommenden Jahre.
Seelow als Titelanwärter
Neben der eigenen Zielsetzung wagt Kozur auch einen Blick auf die Konkurrenz. Für ihn gehört ein Team zu den Topfavoriten: „Seelow wird um die Meisterschaft eine gute Rolle spielen.“ Der Trainer zeigt damit Respekt vor einem Gegner, der aus seiner Sicht das Potenzial hat, den Titelkampf zu prägen.
Erfahrung als Führungsqualität
Besonders wichtig für die Umsetzung des Lübbeners Konzepts ist die Rolle des Kapitäns. Kozur benennt Lucas Albrecht als Mannschaftsführer: „Er hat die meiste Erfahrung.“ Diese Erfahrung solle nicht nur in Spielen zum Tragen kommen, sondern vor allem bei der Unterstützung der jungen Mitspieler. „Er soll helfen, jungen Spielern die richtigen Impulse mitzugeben, um schnellstmöglich eine Entwicklung zu erkennen“, erklärt der Trainer. Damit verkörpert Albrecht die Verbindung von Routine und Nachwuchsförderung, die den neuen Weg des Vereins prägt.