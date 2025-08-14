– Foto: Roy Fischer

Im FuPa-Teamcheck gibt Trainer Andreas Kozur vom SV Grün-Weiß Lübben die Einblicke in den aktuellen Stand der Vorbereitung, den laufenden Umbruchprozess und die sportlichen Ziele für die neue Saison in der Landesliga Süd. Der Coach schildert, warum der Verein bewusst auf junge Spieler setzt, wie schwierig es ist, neue Akteure von diesem Weg zu überzeugen, und weshalb der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft eine besondere Stärke darstellt.

Ein Umbruch mit klarer Philosophie

Der SV Grün-Weiß Lübben steckt mitten in einer Phase grundlegender Veränderungen. Trainer Andreas Kozur spricht offen darüber, dass die Mannschaft sich in einem Umbruchprozess befindet und noch zahlreiche Aufgaben vor sich hat. „Wir gehen einen anderen Weg wie in der Vergangenheit. Wir wollen auf junge Spieler setzen und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln“, sagt er. Dass dies Geduld erfordert, macht er ebenfalls deutlich: „Das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen funktioniert.“ Für den Verein bedeutet dies, sich langfristig neu aufzustellen und eine nachhaltige sportliche Basis zu schaffen.

Nachwuchs rückt in den Vordergrund

Ein zentrales Element dieser Neuausrichtung ist die Förderung der eigenen Jugend. Kozur berichtet, dass mehrere Spieler aus dem Nachwuchs in den Männerbereich hochgezogen wurden. „Für die jungen Spieler geht es darum, sich im Männerbereich durchzusetzen und schnell zu lernen“, erklärt der Trainer. Erste Fortschritte seien bereits erkennbar, auch wenn der Übergang Zeit brauche. „Das klappt gut, braucht aber seine Zeit“, betont er. Die Entscheidung, auf Talente zu setzen, sei bewusst getroffen worden: „Wie gesagt, wir wollen einen komplett neuen Weg einschlagen.“ Suche nach weiteren Verstärkungen

Trotz des Fokus auf den eigenen Nachwuchs ist die Kaderplanung noch nicht vollständig abgeschlossen. Kozur verrät, dass der Verein weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen ist. „Wir sind noch mit einigen im Gespräch“, so der Coach. Doch so einfach ist es nicht: „Es gestaltet sich jedoch schwierig, die Spieler von unserer Idee zu überzeugen.“ Das sportliche Konzept verlange von potenziellen Neuzugängen nicht nur fußballerische Qualität, sondern auch die Bereitschaft, sich in den Entwicklungsprozess der Mannschaft einzufügen.