„Wir wollen einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt“

– Foto: Thies Meyer

Die tabellarische Situation bleibt angespannt. Der SV Rotenberg steht mit 29 Punkten auf Rang zwölf und hat damit lediglich einen kleinen Vorsprung auf die gefährdeten Plätze. Die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen liegt mit 34 Punkten auf Platz acht zwar etwas komfortabler, befindet sich nach zuletzt schwachen Ergebnissen jedoch ebenfalls in keiner sorgenfreien Lage.

Gerade deshalb misst Rotenbergs Co-Trainer Pascal Bigalke den kommenden Wochen große Bedeutung bei. „Wir spielen jetzt zweimal hintereinander gegen Denkershausen. Nach diesen zwei Spielen wollen wir unseren Vorsprung auf die Abstiegsplätze vergrößern“, erklärt er. Die Zielrichtung ist damit klar formuliert: Rotenberg will die direkte Konkurrenz auf Distanz halten und sich im Saisonendspurt Luft verschaffen.

Die jüngsten Ergebnisse zeigen allerdings, dass beide Mannschaften aktuell nach Stabilität suchen. Rotenberg holte aus den vergangenen fünf Spielen vier Punkte und rangiert damit lediglich auf Platz 13 der Formtabelle. Zuletzt gelang immerhin ein 1:1 gegen den RSV Göttingen. Nach frühem Rückstand durch Pomper glich Hetterscheidt in der zweiten Halbzeit aus.

Noch schwieriger verliefen die vergangenen Wochen für die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen. Die Mannschaft sammelte in den letzten fünf Spielen lediglich drei Punkte und steht damit in der Formtabelle sogar nur auf Rang 15.

Trotzdem warnt Bigalke ausdrücklich davor, die Gäste nur an ihrer aktuellen Form zu messen. „Denkershausen ist seit Jahren für seine mannschaftliche Geschlossenheit bekannt. Da kämpft jeder für jeden und diesen Kampf müssen wir annehmen“, sagt der Co-Trainer.

Für den SV Rotenberg wird aus seiner Sicht vor allem die eigene Chancenverwertung entscheidend sein. „Dazu kommt, dass wir einfach mal unsere Chancen verwerten müssen“, fordert Bigalke. Die Voraussetzungen bewertet er dennoch positiv. „Ich bin auf alle Fälle guter Dinge, dass uns das im Heimspiel gelingen wird. Wir haben gut trainiert, die Stimmung ist gut und wir haben seit Wochen mal wieder einen fast kompletten Kader.“

Gerade die personelle Situation könnte für die Gastgeber ein wichtiger Faktor werden. Nach schwierigen Wochen steht dem Trainerteam offenbar wieder deutlich mehr Auswahl zur Verfügung. Das verstärkt den Optimismus vor der Partie zusätzlich.

Die Zielsetzung bleibt dabei eindeutig. „Wir werden alles dafür tun, dass die drei Punkte bei uns bleiben und wir damit einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen können“, sagt Bigalke.