„Wir wollen eine starke Rolle in der Liga spielen"

Die A-Jugend des JSG Nordhümmling war in der vergangenen Spielzeit kaum aufzuhalten und sicherte sich somit verdient die Meisterschaft. Wie bei den Herren, ist hat natürlich auch im Jugendbereich irgendwann die Sommerpause vorbei, womit sich der JSG bereits mitten in der Vorbereitung auf die anstehende Saison befindet. Meistertrainer Simon Jansen gewährt uns spannende Einblicke und erklärt uns was seine Ziele mit der Mannschaft sind.