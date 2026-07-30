„Wir wollen eine Mannschaft sein, gegen die niemand gerne spielt“

Tobias Kaiser – Foto: TSV Tettnang

Im FuPa-Teamcheck spricht Tobias Kaiser, Trainer des TSV Tettnang in der Bezirksliga Bodensee, über Platz acht, eine starke Entwicklung nach schwieriger Vorrunde, die hohe Ausgeglichenheit der Liga, Veränderungen im Kader und den Anspruch, als Mannschaft stabiler und unangenehmer zu werden.

„Mit Platz acht haben wir unser Ziel eines einstelligen Tabellenplatzes erreicht“, sagt Tobias Kaiser gegenüber FuPa. „Nach einer schwierigen Vorrunde haben wir in der Rückrunde eine gute Entwicklung genommen und gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Darauf wollen wir aufbauen. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir über die gesamte Saison konstanter werden müssen.“ Gerade die Rückrunde zeigte, was möglich ist, wenn die Mannschaft ihre Leistung auf den Platz bringt. „Die vergangene Saison hat außerdem gezeigt, wie eng die Bezirksliga besetzt ist: Zwischen Platz drei und Platz acht lagen am Ende zwei Punkte und sechs Mannschaften.“

Mannschaft statt Einzelspieler Ein einzelner Spieler steht für Tobias Kaiser nicht im Mittelpunkt. Entscheidend ist für ihn die Entwicklung der Gruppe. „Ich möchte bewusst keinen einzelnen Spieler hervorheben. Was mir gefällt, ist die Entwicklung der Mannschaft. Man spürt, dass jeder bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln. Gerade diese Einstellung brauchen wir, um als Team den nächsten Schritt zu machen.“

Guter Eindruck in der Vorbereitung Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 stimmt Tobias Kaiser bislang positiv. „Die Vorbereitung macht bislang einen sehr guten Eindruck. Die Trainingsbeteiligung ist hoch, die Intensität stimmt, und die Mannschaft arbeitet konzentriert. In den Testspielen sehen wir viele positive Dinge, die wir uns vorgenommen haben. Natürlich gibt es noch Themen, an denen wir arbeiten, aber die Richtung passt. Spezielle Highlights gibt es keine.“

Keine Tabellenzahl als Ziel



Bei der Zielsetzung bleibt Tobias Kaiser bewusst offen. „Ich halte grundsätzlich wenig davon, vor einer Saison einen Tabellenplatz als Ziel auszurufen. Wir hatten im Sommer einige Veränderungen im Kader und wollen der Mannschaft die Zeit geben, sich zu finden. Unser Ziel ist es, unsere Spielidee konsequent weiterzuentwickeln und uns als Mannschaft Schritt für Schritt zu stabilisieren. Wir wollen eine Mannschaft sein, gegen die niemand gerne spielt. Wo wir leistungsmäßig stehen, wird sich im Laufe der Hinrunde zeigen. Dann kann man die Situation zur Winterpause realistisch bewerten.“

Oberzell und Kressbronn im Favoritenkreis



Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten nennt Tobias Kaiser zwei Mannschaften. „Mit dem SV Oberzell und dem SV Kressbronn gibt es für mich zwei Mannschaften, die sicherlich zum engeren Favoritenkreis gehören. Oberzell bringt viel individuelle Qualität mit, Kressbronn kommt als Absteiger aus der Landesliga und verfügt ebenfalls über einen sehr guten Kader. Insgesamt ist die Bezirksliga aber traditionell sehr ausgeglichen, sodass am Ende die Konstanz über die gesamte Saison entscheidet.“

Junge Spieler und neues Trainerteam



Personell hat sich beim TSV Tettnang etwas bewegt. „Wir konnten einige junge, motivierte Spieler dazugewinnen und gleichzeitig unser Trainerteam mit Kai Zimmermann als Co-Trainer erweitern. Außerdem rücken auch wieder einige Spieler aus der eigenen Jugend in den Kader auf. Gleichzeitig haben uns mehrere langjährige Spieler verlassen oder pausieren.“

Regeln mit Abstand betrachtet



Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sieht Tobias Kaiser den Grundgedanken positiv, warnt aber vor einem zu einfachen Vergleich. „Grundsätzlich finde ich es gut, wenn sich der Fußball sinnvoll weiterentwickelt und der Sport im Mittelpunkt steht. Der Vergleich zwischen einer Weltmeisterschaft und dem Amateurfußball ist aus meiner Sicht allerdings nur bedingt möglich, weil die organisatorischen und personellen Voraussetzungen völlig unterschiedlich sind. Für mich als Trainer ist es die Aufgabe, sich auf neue Regeln bestmöglich einzustellen.“