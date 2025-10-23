"Wir wollen eine kleine Serie starten" - 05 will kleinen Derbysieg

„Es ist wieder ein wichtiges Spiel für uns – nicht nur wegen der Punkte“, betonte 05-Trainer Jozo Brinkwerth im Vorfeld. „Es ist ein Heimspiel, da kann man Werbung für sich machen und auch für die Fans einen Heimsieg holen, damit man gut ins Wochenende gehen kann.“

Die Partie hat für Göttingen besonderen Reiz, schließlich trennen beide Teams in der Tabelle nur wenige Zähler (vier Punkte). Brinkwerth lobt den Gegner ausdrücklich: „Northeim spielt eine sehr gute Saison. Das konnte man am Anfang gar nicht so erwarten, zumal sie den einen oder anderen wichtigen Spieler verloren haben – wie Alexander Knopf, der ja zu uns gewechselt ist.“ Trotz des Respekts macht der Trainer aber auch klar: „Nichtsdestotrotz wollen wir die drei Punkte holen.“

Personell muss Göttingen erneut improvisieren. „Alexander Knopf wird nicht mehr mitmachen können, da er verletzt ist“, so Brinkwerth. „Aber wir sind froh, dass wir einen großen Kader haben. Jannes Gremmleer wird wieder dazustoßen, der letzte Woche krankheitsbedingt gefehlt hat.“

Nach den überzeugenden Siegen gegen Volkmarode (6:3) und Vahdet Braunschweig (4:0) will 05 die aktuelle Form nun bestätigen. „Wir wollen jetzt noch mal eine Grundlage legen für nächste Woche, für das große Derby“, sagte Brinkwerth. „Nach den zwei Siegen wollen wir versuchen, noch mal eine kleine Serie zu starten. Dafür brauchen wir morgen den Sieg.“

In der Vergangenheit klappte dies gut gegen den Nachbarn aus Northeim, der seit drei Ligaspielen keinen Sieg holte. Die vergangenen drei direkten Ligaduelle gingen jeweils an Göttingen 05. Ein Testspiel endete 3:3. Anpfiff in Göttingen ist dann am Freitag um 19.00 Uhr!