„Wir wollen eine bessere Saison spielen als letztes Jahr"

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Der FC Kosova Kernen hat sein Saisonziel erreicht und den Klassenerhalt in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hallgesichert. Im FuPa-Teamcheck blickt Trainer Egzon Krasniqi auf eine Saison der Weiterentwicklung zurück – und erklärt, mit welchem Personal der Verein in der neuen Spielzeit angreifen will.

Für Egzon Krasniqi steht die abgelaufene Saison unter einem positiven Vorzeichen. „Wir haben die Klasse gehalten und somit unser sportliches Ziel erreicht. Darüber hinaus haben wir uns als Mannschaft und als Verein weiterentwickelt", sagt er gegenüber FuPa. Besonders wichtig ist dem Trainer dabei die Würdigung der Menschen hinter dem sportlichen Erfolg: Seinen Vorgängern Labinot Collaku und Mergim Collaku, dem Vorstand sowie der gesamten Mannschaft spricht er ein „ganz großes Lob" aus.

Auf die Frage nach besonderen Höhepunkten in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 antwortet Krasniqi mit einer klaren Haltung: „Jedes Training und jedes Spiel ist ein Highlight." Eine Einstellung, die zeigt, mit welcher Wertschätzung beim FC Kosova Kernen an die tägliche Arbeit herangegangen wird.

Tempo der Kreisliga A verinnerlicht

Die Mannschaft habe sich an das höhere Tempo der Kreisliga A gewöhnt und dabei zum Teil starke Spiele gezeigt, so Krasniqi. Die nächste Aufgabe liegt nun darin, diese Leistungen konstant abzurufen – Sonntag für Sonntag. Ein Entwicklungsschritt, der die Basis für die kommende Saison bilden soll.

Ziel: Eine bessere Saison als die letzte

Konkret formuliert Krasniqi die Zielsetzung für die neue Spielzeit: „Wir wollen uns verbessern und eine bessere Saison spielen als letzte Saison." Keine spektakuläre Ansage, aber eine klare Richtung – nach dem Klassenerhalt soll nun der nächste Schritt folgen.

Fünf Zugänge, fünf Abgänge: Kader im Umbruch

Personell hat sich beim FC Kosova Kernen einiges getan. Neu zur Mannschaft stoßen Emanuel Broos vom TV Oeffingen, Eron Demaku vom VfR Murrhardt, Agon Islami vom TSV Schmiden, Nisret Hamza aus der U19 des SGV Freiberg sowie Gylbert Avdiu von der TSG Buhlbronn. Den Verein verlassen haben dagegen Labinot Collaku (Ziel unbekannt), Maximilian Grau zum SV Hertmannsweiler, Shkodran Prushi zum SV Spiegelberg, Visar Plakaj (Ziel unbekannt) sowie Krenar Kuqi zum TSB Schwäbisch Gmünd. Ein spürbarer Umbruch im Kader, mit dem Krasniqi die angestrebte Leistungssteigerung erreichen will.

Drei Favoriten im Visier

Den Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall sieht Krasniqi vor allem zwischen drei Teams entschieden: SSV Steinach Reichenbach, SC Urbach und TV Weiler/Rems nennt er als die stärksten Konkurrenten für die neue Saison.

Acht-Sekunden-Regel beim Einwurf überzeugt

Bei den WM-Regeländerungen gefällt Krasniqi besonders eine Neuerung: der Acht-Sekunden-Countdown beim Einwurf. „Dadurch kann das Zeitspiel unterbunden werden", erklärt er. Eine Regel, die nach seiner Einschätzung auch im Amateurfußball für mehr Tempo und weniger Verzögerungstaktik sorgen würde.