"Wir wollen eine bessere Rolle als in der letzten Saison spielen" FuPa-Sommercheck mit dem SV Wendessen von NB · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Die erste Pokalrunde ist bei den meisten Teams durch und der erste Ligaspieltag steht unmittelbar vor der Tür. Doch vor dem Start gibt es noch ein letztes Update vom SV Wendessen mit dem FuPa-Sommercheck. Cheftrainer Pascal Gos hat unsere Fragen beantwortet:

1.⁠ ⁠Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Gos: Mit der vergangen Saison sind wir was die Platzierung am Ende betrifft natürlich nicht zufrieden. Man muss allerdings dazu sagen, dass die letzte Saison extrem von Verletzungen geprägt war und wir uns dementsprechend noch sehr gut verkauft haben. 2.⁠ ⁠Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren die Highlights?

Gos: Unsere Vorbereitung hat am 30.06. begonnen. Wirkliche highlights gab es nicht - eine normale Vorbereitung :)

3.⁠ ⁠Gibt es personelle Veränderungen bei euch im Team?

Gos: Wir haben viele Neuzugänge (10 Mann). Dem gegenüber 2 Abgänge. Alle haben sich in kürzester Zeit sehr gut integriert und werden ihren Teil zum Erfolg in dieser Saison leisten, davon bin ich überzeugt 4.⁠ ⁠Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Gos: Wir wollen eine deutlich bessere Rolle als in der letzten Saison spielen. Eine genaue Zielsetzung haben wir nicht. Wir schauen von Woche zu Woche und werden jedes Spiel so angehen, dass wir es gewinnen wollen