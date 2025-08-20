"Wir wollen ein sehr unangenehmer Gegner sein"

Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Marcel Burwig vom Werderaner FC Viktoria über die Vorbereitung, die Zugänge, die Stärken seiner Mannschaft und den Start in die neue Saison. Dabei macht er deutlich, wo er zufrieden ist, welche Baustellen es noch gibt und mit welchem Anspruch seine Mannschaft in die Brandenburgliga geht. Burwig erklärt, warum die Vorbereitung unter erschwerten Bedingungen stattfand, welche Rolle die jungen Neuzugänge bereits jetzt einnehmen und welche Ziele für die kommende Spielzeit formuliert sind. Auch zur Kapitänsfrage, den Favoriten in der Liga und zum Auftaktspiel beim SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf äußert er sich.

Eine Vorbereitung mit vielen Herausforderungen Der Blick auf die vergangenen Wochen fällt gemischt aus. Marcel Burwig spart nicht mit ehrlichen Worten: „Die Vorbereitung war sehr durchwachsen. Es waren viele Spieler im Urlaub und dadurch war es nicht einfach, gewisse Inhalte mit der Mannschaft zu trainieren.“ Gerade in einer Phase, in der es darum geht, Automatismen einzuschleifen, sei das für das Trainerteam eine große Herausforderung gewesen.

Junge Neuzugänge als belebendes Element Ein Schwerpunkt in der Sommerpause lag auf der Kaderplanung. Der Verein wollte den Kader vergrößern und zugleich verjüngen – ein Ziel, das erreicht wurde. „Alle Neuzugänge sind noch sehr jung und das ist auch gut so. Wir wollten den Kader vergrößern und uns verjüngen“, erklärt Burwig. Zwar verzichtet er bewusst darauf, einzelne Spieler herauszustellen, doch die Gesamtentwicklung stimmt ihn optimistisch.

Umso wichtiger waren die Testspiele, die trotz schwankender Resultate Erkenntnisse brachten. „Die Ergebnisse waren auch sehr durchwachsen, aber wir haben auch sehr viel ausprobiert. Da sind die Ergebnisse nebensächlich. In den Testspielen haben wir einiges mitnehmen können“, betont Burwig. Für ihn zählte weniger das Resultat, sondern vielmehr, wie sich Abläufe einspielen lassen und wie die Spieler auf neue Impulse reagieren.

„Es ist schön zu sehen, dass die Jungs sich im Training und in den Spielen voll reinhauen und einen neuen Schwung in die Mannschaft bringen. Das ist sehr gut.“ Dass dabei noch nicht alles perfekt läuft, überrascht ihn nicht: „Natürlich klappt bei den einen oder anderen noch nicht alles, aber das ist uns bewusst und wir geben den Spielern die Zeit, sich zu entwickeln.“ Damit macht er klar, dass die jungen Neuzugänge zwar keine Sofortgaranten sind, aber langfristig den Weg des Vereins prägen sollen.

Kader bleibt unverändert – keine Abgänge in Sicht

Auf die Frage, ob es noch weitere Veränderungen geben könnte, antwortet der Coach eindeutig. „Ist bis jetzt nicht geplant“, sagt er mit Blick auf zusätzliche Zugänge. Auch was mögliche Abgänge angeht, herrscht Klarheit: „Nein, die Mannschaft steht und alle bleiben an Bord!“ Damit setzt Burwig ein klares Zeichen der Stabilität. Für ihn ist es ein wichtiger Faktor, dass das Team geschlossen in die Saison geht.

Stärken im Mix und im Flügelspiel

Im sportlichen Bereich sieht Burwig sein Team gut aufgestellt. Besonders der Charakter des Kaders gefällt ihm. „Wir haben einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern. Das ist eine gute Voraussetzung“, betont er. Gerade die Verbindung aus Routine und jugendlichem Elan könne in engen Spielen den Unterschied machen. Außerdem verweist er auf eine spezielle Qualität: „Eine Stärke, die wir in der Mannschaft sehen, ist das Spiel über die Außen. Da können wir dem Gegner wehtun.“ Mit Tempo und Dynamik über die Flügel will der Werderaner FC Viktoria also auch in der neuen Saison Akzente setzen.

Das Ziel: Punkte wie im Vorjahr

Auch beim Thema Saisonziel bleibt Burwig bodenständig. „Unser Ziel ist es, so viele Punkte zu holen wie in der Vorsaison“, erklärt er. Dass dies in einer ausgeglichenen und leistungsstarken Liga keine leichte Aufgabe ist, ist ihm bewusst. „Die Liga ist stärker als letztes Jahr und es wird nicht einfach werden, aber machbar!“ Damit formuliert er ein realistisches Ziel, das Druck herausnimmt, aber dennoch Ehrgeiz erkennen lässt.

Schöneiche als klarer Favorit

Wenn es um die Frage nach den Meisterschaftskandidaten geht, ist Burwig sehr direkt. „SV Germania 90 Schöneiche“, sagt er ohne Umschweife. Für ihn ist klar, dass Schöneiche die stärkste Mannschaft der Liga stellt und der erste Anwärter auf den Titel ist.

Kapitänsfrage noch nicht entschieden

Noch offen ist die Frage, wer in der kommenden Saison die Kapitänsbinde tragen wird. Burwig gibt zu: „Das steht noch nicht ganz fest. Das entscheidet sich in den nächsten Tagen.“ Für die Mannschaft bedeutet das, dass die Führungsrolle noch offiziell vergeben werden muss – ein Zeichen dafür, dass Burwig sich Zeit nimmt, um die richtige Entscheidung zu treffen.

Fokus auf den Auftakt in Petershagen-Eggersdorf

Zum Abschluss richtet der Trainer den Blick auf das erste Punktspiel der neuen Saison. Am Samstag um 15 Uhr trifft der Werderaner FC Viktoria auswärts auf den SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf. Für Burwig zählt dabei vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit.

„Wir wollen ein sehr unangenehmer Gegner sein und versuchen, mit einer disziplinierten Mannschaftsleistung die ersten Punkte mitzunehmen“, betont er. Damit gibt er die Richtung für die kommenden Wochen vor: Kompakt auftreten, schwer zu bespielen sein und sich Stück für Stück in die Saison hineinarbeiten.