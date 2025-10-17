Stefan Wilke hat eine Trainingswoche hinter sich. – Foto: © Sebastian Harbke

"Wir wollen ein Feuer entfachen – auf und neben dem Platz" Vor etwas mehr als einer Woche übernahm Stefan Wilke das Traineramt beim FSV Wacker 90 Nordhausen. Nach dem enttäuschenden Saisonstart und dem Wechsel auf der Trainerbank soll der bisherige Coach der A-Junioren neuen Schwung in die Mannschaft bringen und „ein Feuer entfachen" beim Schlusslicht der Thüringenliga.

Im FuPa-Interview spricht Stefan Wilke über seine ersten Eindrücke, seine Herangehensweise und das bevorstehende Heimspiel gegen den Topfavoriten SCHOTT Jena.

FuPa Thüringen:: Stefan, du bist seit gut einer Woche Trainer der Verbandsliga-Mannschaft. Welchen Eindruck hast du bislang von der Mannschaft gewonnen? Gab es Anzeichen dafür, dass der Trainerwechsel Spuren hinterlassen hat?

Stefan Wilke: Nach einer gemeinsamen Trainingswoche kann man natürlich nur erste Eindrücke schildern – und die waren durchweg positiv. Die Mannschaft zeigt ein hohes Maß an Engagement, Willen und Lust auf Weiterentwicklung. Das war in jeder Einheit spürbar. Ich nehme eine große Motivation wahr, was mir die Arbeit enorm erleichtert. FuPa Thüringen: Welche Impulse konntest du in den ersten Tagen setzen? Woran habt ihr gearbeitet?

Stefan: Wir haben zwei Schwerpunkte gesetzt. Zum einen ging es darum, die Mannschaft mental aufzubauen und ihr Selbstvertrauen zurückzugeben. Wir wollten vor allem unsere Führungsspieler stärken, damit sie ihren positiven Einfluss auf die jungen Akteure ausüben können. Wichtig war mir auch, dass die Jungs verstehen: Fehler dürfen passieren. Es ist völlig in Ordnung, im Training Dinge auszuprobieren, um sie später im Spiel umzusetzen. Wenn mal etwas schiefgeht, holen wir uns den Ball einfach wieder – das gehört dazu.

Der zweite Impuls lag in der Intensität des Trainings. Wir haben physisch und athletisch an vielen Dingen gearbeitet, um die Mannschaft auf diesem Gebiet einen Schritt weiterzubringen.

FuPa Thüringen: Du hast die Mannschaft sicher auch schon vor deiner Amtsübernahme beobachtet. Welche Schwächen hast du erkannt – und was hat bisher zum ersten Saisonsieg gefehlt?

Stefan: Ja, ich habe sowohl Spiele live als auch alle bisherigen Partien im Video analysiert. Die Schwächen liegen klar auf der Hand: Wir erzielen zu wenige Tore. Das ist am Ende der entscheidende Punkt, der uns bislang den ersten Sieg gekostet hat.