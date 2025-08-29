"Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen als in der letzten Saison"

„Gerade das Rückspiel mit der sehr fragwürdigen Leistung des Schiedsrichterteams war noch Tage später präsent in den Köpfen. Wir konnten dort in Unterzahl gar nicht zeigen, was eigentlich in uns steckt. Das wollen wir diesmal unbedingt ändern“, blickt Trainer Joshua Sievert zurück.

Mit sechs Punkten aus den ersten drei Spielen reist Acosta nun allerdings mit deutlich mehr Selbstvertrauen an. „Wir haben eine gute Trainingswoche hingelegt, fahren mit einem breiten 16er-Kader nach Fallersleben und haben damit auch Optionen, das Spiel von außen in die richtige Richtung zu lenken. Wir wollen mit breiter Brust auftreten und ein anderes Gesicht zeigen als in der letzten Saison.“ Auf der anderen Seite holte Fallersleben in den bisherigen zwei Heimspielen vier Punkte und konnte beim 1:1 gegen die Freien Turner einen Achtungserfolg feiern.

Sportlich erwartet Sievert ein Duell auf Augenhöhe: „Fallersleben ist nach Standards brandgefährlich, zudem immer wieder gefährlich im Umschalten. Auf dem großen Rasenplatz wird es darum gehen, physisch und athletisch mitzuhalten, viel Intensität ins Gegenpressing zu bringen und unsere eigene Dominanz zu zeigen.“

Für Acosta gilt die Devise: schwer zu bespielen sein und dem Gegner keine Möglichkeit geben, vorbeizuziehen. „In diesen direkten Duellen geht es erstmal darum, nicht zu verlieren. Aber wir sind vorne immer in der Lage, ein Spiel auf unsere Seite zu ziehen – und darauf wollen wir hinarbeiten“, so Sievert abschließend.

Anpfiff ist am Sonntag um 15.00 Uhr in Fallersleben.