„Wir wollen drin bleiben“: Aufsteiger TSV Steinhöring baut auf neuen Coach und neuen Lenker

„Es ist eine schöne Herausforderung für uns. Nach 15 Jahren in der Kreisklasse treffen wir endlich auf neue Gegner. Der Aufstieg – passend zur 75-Jahr-Feier – war super Timing. Wir freuen uns auf die Kreisliga“, blickt Steinhörings Trainer Thomas Rotherbl der neuen Saison mit Vorfreude entgegen.

Der 44-Jährige trat in diesem Sommer die Nachfolge von Meistermacher Maxi Backa an, der als Co-Trainer zum TSV 1880 Wasserburg in die Landesliga wechselte. Rotherbl war im Aufstiegsjahr bereits Assistent von Backa und übernimmt nun in führender Rolle die sportlichen Geschicke: „Zwischen Co- und Cheftrainer ist ein großer Unterschied. Ich trage jetzt die Hauptverantwortung und der Aufwand ist deutlich größer. Mir ist es aber sehr wichtig, dass vor den Trainingseinheiten alles vorab aufgebaut und vorbereitet ist, entsprechend viel Zeit investiere ich.“

Unterstützung bekommt Rotherbl von zwei Cousins: Der langjährige Steinhöringer Mijo Bacak fungiert nun als spielender Co-Trainer und mit Sommertransfer Ivan Bacak wurde viel Routine und auch Qualität geholt. Der 38-Jährige kam aus Forst㈠inning, wo er zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen hatte, ebenso wie zuvor bei Moosach aber reichlich Landesliga-Erfahrung sammeln konnte. Auf der Acht soll der Neuzugang nun das Spiel des Aufsteigers lenken.