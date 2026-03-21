„Wir wollen drei Punkte holen“: Wendschott unter Druck

Die Ausgangslage macht die Aufgabe für Wendschott nicht leichter, im Gegenteil. Trainer Giuseppe Millemaci ordnet ein: „Das wird auf jeden Fall ein schweres Spiel.“ Und er ergänzt mit Blick auf den Gegner: „Isenbüttel ist eine spielstarke Mannschaft.“

Doch es gibt auch Mutmacher. Das Hinspiel endete 2:2, nach Treffern von Wilhelm (27., 31.) für Wendschott sowie Agirman (19.) und Palanis (74.) für Isenbüttel. Millemaci erinnert daran: „Die letzten Spiele gegen Isenbüttel haben gezeigt, dass wir auch gegen Isenbüttel immer sehr gut aussehen.“

Allerdings spricht die aktuelle Form eher für die Gäste. Isenbüttel kommt mit einem klaren 4:1-Erfolg gegen den FC Schwülper in die Partie, während Wendschott zuletzt mit 1:3 beim TSV Hehlingen unterlag.

Dennoch setzt Millemaci auf einen klaren Plan: defensiv stabil, offensiv gezielt: „Wir wollen gucken, solange wie möglich die Null stehen lassen. Und aus einer gesicherten Abwehr wollen wir gegen Isenbüttel auftreten und dann so einzelne Nadelstiche setzen.“

Die Hoffnung: ein Spielverlauf, der in die eigene Richtung kippt. „Und vielleicht, ja wie gesagt, solange wir möglich die Null halten und dann vielleicht mit 1:0 in Führung gehen und dann gucken, wie sich das Spiel so für uns entwickelt.“

Dabei ist die Warnung vor der Offensivkraft des Gegners deutlich: „Wenn man sie einmal ins Rollen kommen lässt, dann sind sie sehr stark.“ Entsprechend wachsam will Wendschott agieren: „Daher sind wir gewarnt und versuchen, da unser Spiel durchzusetzen.“

Für die Gastgeber steht viel auf dem Spiel. Der Blick auf die Tabelle zeigt: Der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen ist knapp, jeder Punkt zählt. Millemaci bringt es auf den Punkt: „Wir wollen drei Punkte holen. Wir wollen unten ein bisschen punkten, damit wir unten rauskommen und die Abstände nicht weit entfernt lassen.“