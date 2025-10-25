„Wir wollen dominant auftreten“

Trotz des starken Gegners bleibt die Marschroute beim Tabellenführer unverändert. „Wir gehen in jedes Spiel mit dem Anspruch, drei Punkte zu holen und unsere Spielprinzipien konsequent auf den Platz zu bringen. Auch gegen Union wollen wir dominant auftreten – mit hoher Intensität, mutigem Spiel und klarer Struktur in allen Phasen“, betont Güzel.

Der MTV präsentiert sich in dieser Saison bislang äußerst stabil: Nur eine Niederlage in elf Spielen, dazu 35 erzielte Treffer – die beste Offensive der Liga. Auch defensiv steht die Mannschaft sicher, was sie zuletzt beim 3:0-Erfolg gegen Vahdet Salzgitter erneut unter Beweis stellte.

Für den SV Union Salzgitter geht es darum, im Rennen um die Spitzenplätze dranzubleiben. Der Absteiger aus der Landesliga hat nach anfänglichen Anpassungsschwierigkeiten wieder zu mehr Konstanz gefunden und wird in Wolfenbüttel versuchen, mit einem Auswärtserfolg ein Ausrufezeichen zu setzen.

„Entscheidend wird sein, dass wir von Beginn an Präsenz zeigen und das Spiel in unsere Richtung lenken. Wir sind bereit für ein intensives Duell“, blickt Güzel optimistisch auf die Partie. Ein Sieg würde den MTV nicht nur an der Tabellenspitze festigen, sondern auch die Verfolger weiter auf Distanz halten.