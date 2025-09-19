„Wir wollen direkt daran anschließen“

Der SV Gifhorn steht nach sechs Spieltagen mit sieben Punkten im Tabellenmittelfeld. Mit 15:14 Toren hat das Team eine ausgeglichene Bilanz, allerdings auch bereits drei Niederlagen hinnehmen müssen. Gegner FC Brome rangiert mit sechs Punkten knapp dahinter auf Rang zwölf. Eine richtungsweisende Partie. In der letzten Saison konnten beide Teams dieser Begegnung jeweils einen Sieg einfahren (Brome mit einem 4:3 Sieg und Gifhorn mit einem 2:1 Sieg), die Partie verspricht also Spannung pur.

FCB-Trainer Lukas Heider zeigt sich optimistisch: „Wir sind jetzt am Sonntag wieder deutlich besser und breiter besetzt. Kapitän Riaan Schmidt kommt von seiner Erkrankung zurück, außerdem werden Yannick Mühe, Nick Zinn und Leon Senkel wieder da sein.“

Mit zuletzt zwei Siegen hat Brome neues Selbstvertrauen getankt. „Wir haben zuletzt Selbstbewusstsein gesammelt und wollen direkt daran anschließen und die nächsten Punkte sammeln, auch wenn uns klar ist, dass Gifhorn ein anderer und vermutlich auch stärkerer Gegner ist“, so Heider weiter.

Während Gifhorn die Chance hat, mit einem Sieg ins obere Mittelfeld vorzurücken, will Brome seinen positiven Trend bestätigen und sich von den Abstiegsrängen absetzen. Die Ausgangslage verspricht ein offenes und umkämpftes Duell.