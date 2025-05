"Wir wollen die Vorherrschaft in Göttingen behalten"

Tabellarisch geht es dabei für beide Teams um nicht mehr all zu viel. Die SVG könnte mit einem Sieg auf Rang sechs springen und Bleckenstedt hinter sich lassen und die "Gäste" würden bis auf einen Punkt an Kästorf heranrücken. Dennoch ist es ein wichtiges Spiel. Das weiß auch Jozo Brinkwerth, Trainer der 05er: "Trotz der Tabellensituation bleibt der Derbycharakter und wir wollen langfristig die Vorherrschaft in Göttingen behalten. Kurzfristig wollen wir den Derbysieg, um nicht mit gesenkten Haupt durch die Stadt zu gehen."

In den vergangenen direkten Duellen hatten in der Tat die 05er eher die Oberhand. Das Hinspiel gewannen die 05er mit 4:0. In der ersten Runde des Pokals konnte allerdings die SVG mit 1:0 gewinnen. Davor war der 1. SC Göttingen aber fünf Spiele in Serie unbesiegt. Doch die jüngste Form spricht für die SVG. Die 05er verloren den zweiten Platz durch zwei Niederlagen in Serie, während die SVG zuletzt vier Punkte aus zwei Partien sammelte.

Personell werden bei den 05ern einige Spieler zurückkehren. Linus Nolte, Ali Ismail, Benedict Chandra und Ole Grams werden alle am morgigen Mittwoch wieder zur Verfügung stehen, was sehr wichtig ist. 19.00 Uhr ist Anpfiff und Jozo Brinkwerth geht selbstbewusst in das Derby: "Ich wünsche mir ein kampfbetontes, spannendes und faires Spiel. Hoffentlich mit uns als Sieger." so der Coach resümierend.