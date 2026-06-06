„Wir wollen die verkorkste Rückserie mit zwei Siegen abschließen“

Die Gastgeber stehen mit 37 Punkten auf Rang zehn, die Gäste aus Göttingen belegen mit 43 Zählern den sechsten Tabellenplatz.

Besonders in Erinnerung geblieben ist das spektakuläre Hinspiel. Damals setzte sich die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen auswärts mit 4:3 durch. Dabei erwischte der RSV Göttingen zunächst den perfekten Start. Pöge brachte die Gastgeber bereits in der vierten Minute in Führung, ehe Ernst nach 13 Minuten auf 2:0 erhöhte. Doch die Mannschaft aus Denkershausen zeigte große Moral. Nickel verkürzte nach einer halben Stunde auf 1:2, bevor Hain mit einem Doppelschlag in der 35. und 68. Minute die Partie drehte. Als Grenz in der 73. Minute auf 4:2 stellte, schien die Entscheidung gefallen. Der zweite Treffer von Pöge zum 3:4 in der 82. Minute sorgte zwar noch einmal für Spannung, änderte am Auswärtssieg der SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen jedoch nichts mehr.

Die Gäste reisen nach einem eindrucksvollen 6:1-Erfolg gegen die SG Werratal zum Saisonabschluss an, womit sie den Abstiegskampf entschieden haben. „Naja, durch unser 6:1 gegen Werratal haben wir den letzten Spieltag für alle anderen Mannschaften komplett obsolet gemacht.“ erklärt RSV-Coach Lasse Ahl

Trotzdem sieht der Trainer genügend Motivation für die letzten 90 Minuten der Saison. Nach einer schwierigen zweiten Saisonhälfte soll zumindest der Abschluss positiv gestaltet werden. „Für uns ist das letzte Spiel wichtig, um die verkorkste Rückserie mit zwei Siegen abzuschließen.“

Dabei schwingt auch Erleichterung mit. Nach einer langen Spielzeit freuen sich die Göttinger auf die bevorstehende Pause. „Aber die Saison fühlte sich dieses Jahr extrem lang an und wir sind froh, dass danach drei Wochen frei sind.“

So treffen am letzten Spieltag zwei Mannschaften aufeinander, die ihre Saison mit einem positiven Gefühl beenden wollen. Die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen kann eine starke Spielzeit als Aufsteiger vor heimischem Publikum abrunden, während der RSV Göttingen die Chance hat, einer schwierigen Rückrunde zumindest ein versöhnliches Ende zu geben. Nach dem torreichen Hinspiel spricht vieles dafür, dass auch das letzte Saisonspiel noch einmal beste Unterhaltung verspricht.