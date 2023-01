„Wir wollen die Qualität der Jungs wieder auf den Platz bekommen“

Czayka: Ja, das stimmt. Das ist eher ungewöhnlich, zeigt aber, dass man mir ein sehr großes Vertrauen entgegenbringt. Ich habe natürlich meine Ziele und ich habe gewisse Ambitionen. Tatsächlich ist es jetzt zum neuen Jahr so, dass bestimmte Kriterien erfüllt werden müssen, um die nächste Trainerlizenz machen zu können. Eine dieser Kriterien beinhaltet, dass man in der Kreisliga A als Trainer fungiert oder fungiert hat. Das ist schon ein starker Indikator dafür gewesen, dieses Angebot auch anzunehmen.

Du wechselst vom Co-Trainer aus der Kreisliga B von Kaster-Königshoven in die Kreisliga A – und zwar als Cheftrainer. Ein ungewöhnlicher Zug oder ein klarer Fingerzeig für deine eigenen Ambitionen an der Seitenlinie?

Czayka: Also den Bugi, den Burkhard, den kenne ich aus dem Trainerteam aus vergangenen Tagen bei Viktoria Thor. Guido Borchardt kenne ich tatsächlich ein bisschen besser und mit Stuppi bin ich auch schon mal aufeinandergetroffen. Aber ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da mit jemanden oder mit alten Weggefährten irgendwie den Weg kreuze. Es ist tatsächlich schon, was das angeht, ein relativ neuer Boden, den ich betrete.

Czayka: Tatsächlich war das sehr plötzlich und sehr überraschend. Die sportliche Leitung hatte Kontakt zu mir aufgenommen und da konnte man so ein bisschen raushören, in welche Richtung das geht. Das ist natürlich eher ungewöhnlich, in der Winterpause zu wechseln. Mein Glück war dann, dass ich bei Kaster-Königshoven als Co-Trainer eine Rolle hatte, die es mir erlaubt hat, völlig entspannt mit dem Vorstand und dem Trainerteam das Gespräch zu suchen. Letzten Endes war es dann auch völlig problemlos, diesen Wechsel zu vollziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verein mich zu dem Zeitpunkt für diese Position kontaktiert – da können wir ruhig ehrlich sein – war gleich null. Und die Wahrscheinlichkeit, dass im Sommer so ein Angebot kommt, war auch nicht so groß. Darum hat mich das Angebot anfangs erst mal überrascht. Dann ist das Vertrauen, was mir der Verein da entgegenbringt, natürlich eine schöne Sache für mich. Und ich sehe das als eine sehr interessante und auch sehr anspruchsvolle Aufgabe, die da auf mich zukommt.

Wie sind letztlich die Gespräche mit Glesch – aber auch mit Kaster – in Bezug auf die neue Aufgabe hier abgelaufen? Was war dein erster Gedanke bei der Kontaktaufnahme?

Hallo Marcel und herzlich willkommen in Glesch. Vielleicht mal zu Beginn, auf wen dürfen sich die Spieler und Fans da freuen? Was für ein Trainer-Typ kommt da?

Czayka: Es ist natürlich sehr wenig Zeit, um die Mannschaft kennenzulernen, um zu schauen, was wir verbessern können, was wir ändern müssen. Das ist also alles schon sehr knapp. Ich habe hier aber auch den Vorteil, dass das Trainerteam, mit dem ich jetzt auch schon Gespräche geführt habe, mir viel über die Hinrunde sagen konnte. Das Kamera-System hier hat es mir auch erlaubt, im Archiv drei Spiele anzuschauen, bei denen ich bestimmte Dinge auch herauslesen konnte. Mit den Spielern werden wir allesamt Einzelgespräche führen. Auch dabei gibt es viele Möglichkeiten, sich Informationen von den Spielern zu holen. Und wir werden ganz sicher – in Bezug auf das, was da in der Hinrunde passiert ist – unsere Schlüsse ziehen und dementsprechend dann auch die Rückrunde angehen.

Was sind die klaren Ziele für die verbleibenden Spiele?

Czayka: Wir werden kompakter spielen müssen und wir werden an unserer Spielphilosophie, dem System und der Art und Weise, wie wir gegen den Ball agieren wollen, arbeiten. Wir wollen eine klare Linie reinbekommen und uns möglichst im Defensivverhalten stabilisieren. Wir wollen da einfach eine ganz klare Handschrift hinterlassen. Und alles andere baut dann später darauf auf. Aber zunächst einmal müssen wir gucken, dass die Jungs ihr Vertrauen wieder bekommen, dass die Qualität, die auch in der Mannschaft zweifelsohne steckt, wieder auf den Platz kommt. Da werden wir in Etappen – Stück für Stück – dran arbeiten.

Du hast jahrelang bei Viktoria Thorr gespielt und vor deiner Trainertätigkeit auch bei Kaster. Wie warst du selbst als Spieler und was forderst du heute von deinen Spielern?

Czayka: Ich habe gerne trainiert, bin selten ausgefallen. Und im Spiel war ich immer jemand, der sich nie zu fein war, die Wege zu machen, die wehtun. Gerade die tiefen Läufe in der Defensive. Ich war immer sehr selbstreflektiert. Also wenn mal was nicht gut gelaufen ist, dann war ich eher auf mich selbst sauer oder unzufrieden als über andere. Und was fordere ich ein? Absolute Basics: Disziplin. Ein Höchstmaß an Disziplin, Leistungsbereitschaft und Intensität. Und das sind Grundvoraussetzungen, um etwas zu verbessern oder generell verändern zu wollen. Das ist das absolute Fundament.

Anfang Dezember hast du den Trainer-Lehrgang zur C-Lizenz erfolgreich absolviert. Was hast du während dieser Monate gelernt – auch für dich als Mensch?

Czayka: Also sicherlich viel, und dazu dient ja so eine Lizenz, in Bezug auf Planungen, in Bezug auf methodisches Vorgehen. Da nimmt man natürlich ordentlich was mit, aber auch menschlich, weil es einfach auch immer interessant ist zu sehen, wie viele verschiedene Typen du da auch auf dem Platz hast. Denen willst du dann gesammelt etwas vermitteln. Aber die Herangehensweise ist da halt auch ein großes Thema. Generell im Fußball mittlerweile, aber das zeigt sich in so einer Lizenz natürlich noch mal, welchen Stellenwert das Ganze hat. In zwei, drei Jahren möchte ich dann auch die B-Lizenz machen. Ich habe sicherlich meine Ambitionen, aber das ist jetzt erst mal sekundär. Das sind dann auch meine persönlichen Ziele. Jetzt wird sich erst mal auf das Wesentliche konzentriert. Und das ist die Aufgabe hier in Glesch. Der ordne ich jetzt auch erst mal alles unter.

Auf welchen Fußball können wir uns von deiner Mannschaft freuen?

Czayka: Also wie gerade schon gesagt, die Mannschaft ist sehr jung, im Durchschnitt 22 Jahre alt. Sie befindet sich mitten in einem Entwicklungsprozess. Gleichzeitig möchte der Verein auch gewisse sportliche Ziele erreichen. Da ist dann natürlich Druck da, aber insgesamt sollte sich die Mannschaft auch im Einzelnen weiterentwickeln und verbessern. Aber unsere Ziele sind jetzt erst mal, eine ganz klare Handschrift auf dem Platz zu lassen, dass wir kompakt sind, und dass wir aus einer soliden Grundordnung heraus in die Spieleröffnung gehen. Wie wir das dann nach vorne bis ins letzte Drittel auch ausspielen, das wird mit der Zeit kommen. Wir wollen jetzt erst mal Schritt für Schritt die ersten notwendigen Dinge angehen. Die Fans können aber davon ausgehen, dass die Mannschaft in der Art und Weise, wie sie sich defensiv verhält, taktisch anders agieren wird als in der Hinrunde. Und das Ziel ist natürlich auch, weniger Gegentore zu bekommen. Das ist einfach notwendig und das ist allem anderen jetzt erst mal übergeordnet. Und dann werden wir Lösungswege finden, wie wir im Gegenzug selber zum Torerfolg kommen.