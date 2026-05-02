„Wir wollen die Punkte in Wipshausen behalten“

– Foto: Volkhard Patten

Der 26. Spieltag bringt ein Duell im unteren Mittelfeld: Der 13. TSV Wipshausen empfängt den Tabellenachten FC SF Rautheim. Die Ausgangslage ist eng, die Formkurve spricht jedoch für die Gäste.

Der FC SF Rautheim liegt mit 29 Zählern auf Rang acht und damit fünf Punkte vor dem kommenden Gegner. Ein Auswärtssieg würde den Abstand weiter vergrößern und die Position im gesicherten Mittelfeld festigen.

Mit 24 Punkten rangiert Aufsteiger TSV Wipshausen aktuell auf Platz 13 und steht weiterhin unter Druck im Kampf um den Klassenerhalt. Der Abstand zu den direkten Konkurrenten ist gering, jeder Punkt hat unmittelbare Bedeutung.

Trainer Andreas Laurer ordnet den Erfolg als wichtigen Schritt ein: „Der Sieg gegen VfB Peine war der erste Schritt, aber wir werden weitere brauchen, um die Klasse zu halten.“

Wipshausen reist mit einem Erfolgserlebnis in die Partie. Beim 2:0-Auswärtssieg gegen den VfB Peine zeigte die Mannschaft Effizienz und defensive Stabilität – Qualitäten, die im Saisonverlauf nicht immer konstant abrufbar waren.

Rautheim setzte derweil ein deutliches Zeichen gegen die Spitzengruppe. Beim 4:0-Erfolg gegen den Tabellenzweiten TSV Wendezelle überzeugte die Mannschaft vor allem offensiv und demonstrierte ihre Durchschlagskraft.

Morgen, 13:00 Uhr TSV Wipshausen Wipshausen FC SF Rautheim Rautheim 13:00 PUSH

Das erste Aufeinandertreffen endete deutlich: Rautheim gewann mit 4:0, bereits zur Halbzeit war die Partie entschieden. Schwember und Glück sorgten mit jeweils zwei Treffern für klare Verhältnisse.

Dieses Ergebnis unterstreicht die Offensivstärke der Gäste, die auch im Rückspiel ein entscheidender Faktor sein dürfte. Wipshausens Trainer Laurer erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe: „Rautheim hat den Rückenwind aus dem Sieg gegen Wendezelle.“

Zugleich betont er die eigene Herangehensweise: „Sie haben eine sehr gute Offensive, aber wir werden dagegenhalten.“ Sein Ziel formuliert er unmissverständlich: „Wir wollen die Punkte in Wipshausen behalten.“

Schlüssel zum Spiel: Defensive Stabilität gegen Offensivpower

Die Partie dürfte maßgeblich davon abhängen, ob Wipshausen die offensive Qualität der Gäste kontrollieren kann. Während Rautheim zuletzt seine Effizienz vor dem Tor unter Beweis stellte, wird es für die Gastgeber darauf ankommen, kompakt zu stehen und Umschaltmomente konsequent zu nutzen.

Für Wipshausen geht es darum, den positiven Trend fortzusetzen und den Abstand zur Gefahrenzone zu vergrößern. Rautheim hingegen kann mit einem weiteren Erfolg seine Position im gesicherten Tabellenmittelfeld untermauern.

Die Voraussetzungen sind klar verteilt – doch im engen Tabellengefüge könnte das direkte Duell erneut richtungsweisenden Charakter haben.