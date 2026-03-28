„Wir wollen die Niederlage korrigieren": SCW gegen Denkershausen

Es ist ein Duell mit offenem Ausgang und klarer Zielsetzung. Wenn der Tabellendritte SCW Göttingen (36 Punkte) am Sonntag (15 Uhr) den Aufsteiger SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen (30 Punkte) empfängt, geht es auch um Revanche.

Trainer Steffen Claaßen blickt mit Respekt auf den Gegner. „Wir erwarten ein schweres Spiel gegen einen sehr guten Aufsteiger.“ Die Gäste gewannen zuletzt mit 5:0 durch ein Urteil gegen Spart Göttingen.

Das Hinspiel endete spektakulär mit 3:4 aus Sicht des SCW, ein Spiel, das nachwirkt. „Wir wollen unsere Niederlage aus dem Hinspiel korrigieren und zu Hause einen Sieg einfahren.“

Nach dem jüngsten 1:1 im Stadtduell gegen RSV Göttingen ist der Anspruch klar formuliert. Der Schlüssel zum Erfolg liegt für Claaßen auf der Hand: „Der Schlüssel wird eine gute Chancenverwertung und eine ausgeglichene Spielanlage auf unserem Kunstrasenplatz.“

Guter Dinge kann man in Weende sein: Seit 12(!) Spielen ist man in der Liga ungeschlagen, allerdings war die letzte Niederlage gegen keinen anderen Gegner als Denkershausen.

Die Ausgangslage verspricht Spannung: Ein formstarker Aufsteiger trifft auf ein Spitzenteam mit Wiedergutmachungsdrang. Ob der SCW seine Serie fortsetzen kann oder ob die SG Eintracht ihnen erneut einen Strich durch die Rechnung macht, können die Fans am Sonntag um 15:00 Uhr beim SCW Göttingen auf dem Sportplatz.