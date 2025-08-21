Erster Saisonsieg sorgt für neuen Schwung

Der 2:1-Erfolg in Fulda war für die Balinger nicht nur der erste Dreier der Saison, sondern auch ein wichtiger psychologischer Befreiungsschlag. Nach einem frühen Rückstand durch Tim Korzuschek in der 14. Minute glich Denis Latifovic in der 23. Minute aus. In einer spannenden Schlussphase erzielte Amney Moutassime in der 88. Minute den Siegtreffer. „Endlich ist er da, unser erster Dreier“, hatte Co-Trainer Daniel Güney direkt nach der Partie erklärt. Dieser Erfolg soll nun die Basis für weitere Punkte in den kommenden Wochen bilden.

Analyse des Gegners: Homburg mit Offensivpower

Am Samstag wartet mit dem FC 08 Homburg ein Gegner, der in den letzten Jahren immer wieder seine Klasse in der Regionalliga unter Beweis gestellt hat. Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit einem Remis, einer Niederlage und zuletzt einem deutlichen 6:0-Sieg gegen den Bahlinger SC reisen die Saarländer mit viel Selbstvertrauen an. „Mit dem FC 08 Homburg erwarten wir einen Gegner, der mit seiner individuell starken Mannschaft im oberen Teil der Tabelle anzusiedeln ist. Sie werden uns sicher sehr fordern“, betont Daniel Güney.

Fokus auf eigene Stärken

Trotz der Qualität des Gegners sieht die TSG Balingen das Heimspiel als Chance, die eigenen Stärken auszuspielen. Die Mannschaft will den Schwung aus Fulda nutzen, um vor heimischem Publikum ein weiteres Zeichen zu setzen. „Wir wollen die Euphorie aus dem Sieg gegen Fulda mitnehmen, uns in unseren Tugenden, also in unseren Zweikämpfen, noch weiter verbessern und freuen uns dann schon auf das Heimspiel am Samstag. Wir wollen dort natürlich mit einer dreifachen Punkteausbeute den Sieg von letzter Woche verbessern“, erklärt Güney.

Tabellensituation bleibt eng

Nach drei Spieltagen steht die TSG Balingen mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 3:10 auf dem 15. Tabellenplatz. Der FC 08 Homburg rangiert mit vier Punkten auf Platz sieben, hat aber bereits gezeigt, dass er offensiv gefährlich agieren kann. Ein Erfolg gegen den Traditionsverein würde die Balinger nicht nur aus dem Tabellenkeller führen, sondern auch das Selbstbewusstsein für die kommenden Aufgaben weiter stärken.

Ziel: Punkte im eigenen Stadion

Für die TSG ist die Marschroute klar: Die Heimstärke soll ein entscheidender Faktor im Kampf um den Klassenerhalt werden. Gegen einen Gegner wie Homburg wird das keine leichte Aufgabe, aber die Mannschaft glaubt an ihre Chance.

Vorfreude auf einen heißen Samstag

Alles ist angerichtet für ein intensives und emotionales Spiel in Balingen. Mit einer kompakten Defensivarbeit, einem mutigen Auftritt nach vorne und der nötigen Kaltschnäuzigkeit im Abschluss will die TSG Balingen den ersten Heimsieg der Saison einfahren und den positiven Trend nach dem Sieg in Fulda fortsetzen.