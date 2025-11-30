„Wir wollen die drei Punkte mit in den Bus nehmen“

Jahresausklang für den Heider SV. Wenn es die Witterungsbedingungen zulassen, soll am morgigen Sonntag um 14.00 Uhr beim Oldenburger SV auf dem Rasenplatz an der Schauenburger Allee das letzte Punktspiel des Jahres 2025 über die Bühne gehen. Der Heider SV könnte sowohl bei einer Punkteteilung wie auch mit dem angestrebten Auswärtsdreier wieder der Sprung auf den 2. Tabellenplatz gelingen; die Dithmarscher hätten dann aber schon zwei Spiele mehr ausgetragen als der derzeitige Tabellenzweite SV Eichede, dessen Spiel am Samstag beim TuS Rotenhof abgesagt wurde.

Die Erinnerungen an den Oldenburger SV sind gespalten. In der Hinrunde der aktuellen Saison überzeugte die Mannschaft von Florian Stahl vor allem in der ersten Hälfte in Heide und führte dazu auch völlig verdient. Doch im zweiten Durchgang zeigten sich die Gastgeber wie verwandelt und siegten noch deutlich mit 4:1. Allerdings wurden die Gäste dabei deutlich unter Wert geschlagen. Vor allem das Hinspiel in der letzten Saison in Oldenburg weckt aus Heider Sicht unschöne Erinnerungen. Denn ohne Abwehrchef Patrick Storb gab es bei der überraschenden 4:5-Niederlage eine sportliche Bruchlandung. Die soll diesmal unbedingt verhindert werden, auch um mit einem guten Gefühl in das neue Jahr zu gehen.

Vorbereitung mit kleinen Rückschlägen

Die Vorbereitung auf das Spiel in Oldenburg verlief aus Heider Sicht bis auf den Nasenbruch von Björn Lambach am Dienstag relativ störungsfrei. „Ob er spielen kann, ist aber fraglich“, betonte Geschäftsführer Hannes Nissen, traut Lambach, der als harter Hund gilt, aber zu, dass er trotzdem spielt. Ebenfalls wieder im Kader ist Stürmer Hendrik Fleige, der zweimal trainieren konnte. Auch die Sperre von Yusef Abdelrahman ist abgelaufen. „Die Trainingswoche war sehr gut. Wir haben uns von Tag zu Tag gesteigert. Da war ordentlich Power drin. Ich schenke jedem Spieler volles Vertrauen“, war auch Trainer Markus Wichmann zufrieden.

Klare Zielsetzung: Auswärtssieg

Daher ist die sportliche Zielsetzung beim Heider Coach klar umschrieben. „Wir wollen die drei Punkte haben. Wir sind klarer Favorit. So gehen wir auch in das Spiel rein und wollen die drei Punkte mit in den Bus nehmen.“

Oldenburg in der Krise – aber gefährlich

Sportlich läuft es für die Ostholsteiner nach einem guten Saisonstart eher bescheiden. Seit sechs Spielen wartet die Mannschaft von Trainer Florian Stahl auf einen Dreier und konnte dabei nur einmal Remis spielen. Zudem fehlt dem Vierzehnten die Spielpraxis. Das letzte Spiel wurde am 8. November ausgetragen.

Analyse des Gegners

Zum Oldenburger SV sagte Wichmann: „Der OSV hat eine starke Offensive mit Junge und Kaps, wobei Junge eventuell nicht spielt. Die haben schon Erfahrung. Rico Bork leitet und gestaltet das ganze Spiel bei denen. Trotzdem: 44 Gegentore sprechen natürlich auch ein bisschen für sich. Hinten knallt das bei denen ganz schön. Wir wollen Druck machen und das Spiel bestimmen – auch auf schlechten Bodenverhältnissen. Vielleicht muss sogar das eine oder andere Mal der lange Ball herhalten, wenn das auf dem Platz spielerisch nicht möglich ist. Auch darauf sind wir vorbereitet, dass wir die zweiten Bälle dann ziehen. Wir sind guter Dinge.“