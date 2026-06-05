„Wir wollen die drei Punkte holen, im Bestfall natürlich“

– Foto: Instagram - VfL Wahrenholz

Am letzten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 1 trifft der VfL Wahrenholz auf den bereits abgestiegenen TV Jahn Wolfsburg. Während es für die Gastgeber nur noch um einen versöhnlichen Abschluss und einen möglichen ersten Saisonsieg geht, kämpft Wahrenholz trotz Tabellenplatz sechs noch um Rang fünf und will die Saison „mit einem positiven Gefühl beenden“.

Am Sonntag um 14:00 Uhr empfängt der VfL Wahrenholz den TV Jahn Wolfsburg zum letzten Saisonspiel der Bezirksliga Braunschweig Staffel 1. Die Ausgangslage könnte klarer kaum sein: Wahrenholz steht mit 48 Punkten auf Rang sechs, Jahn Wolfsburg mit lediglich zwei Punkten abgeschlagen am Tabellenende und bereits lange als Absteiger feststehend.

Für die Wahrenholzer ist die Saison dennoch nicht vollständig abgeschlossen. Trotz gesichertem sechsten Platz besteht noch eine rechnerische Chance auf Rang fünf. Trainer Marcel Neumann formuliert entsprechend ambitioniert: „Wir wollen da die drei Punkte holen, im Bestfall natürlich.“

Gleichzeitig blickt er auf eine positive Serie, die Selbstvertrauen gibt: „Wir sind jetzt seit sieben Spielen ungeschlagen und wollen natürlich auch am Sonntag ungeschlagen bleiben. Noch mehr sogar.“

Doch das Duell hat auch eine sportliche Vorgeschichte, die Wahrenholz nicht vergessen hat. Das Hinspiel gegen den TV endete in einem torlosen Remis (einer von den zwei gesammelten Punkten für den Tabellenletzten): „Wenn man zurückblickt auf das Hinspiel, haben wir da sicherlich unsere schlechteste Saisonleistung gezeigt. Dementsprechend haben wir noch ein bisschen was gut zu machen.“

Die Rollen sind dennoch klar verteilt. Wahrenholz geht als Favorit in die Partie. „Ich denke, rein von der tabellarischen Situation sollte klar sein, wer Favorit ist. Und der Rolle wollen wir auch gerecht werden“, so Marcel Neumann.

Der Gegner hat nach dem Aufstieg letztes Jahr eine harte Bezirksligasaison hinter sich. Der TV Jahn Wolfsburg steht mit 16:117 Toren und nur zwei Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. In der nächsten Saison geehen sie wieder in der Kreisliga an den Start

Für Wahrenholz hingegen ist die Ausgangslage stabiler. Der jüngste 4:0-Erfolg gegen den FC Brome 1919 brachte weitere Sicherheit, auch wenn Trainer Marcel Neumann bewusst auf Belastungssteuerung hinweist: „Wir hatten jetzt letzten Sonntag auch einen sehr tiefstehenden Gegner, den wir sehr gut bespielt haben, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ich hoffe, dass wir daran anknüpfen können.“

Gleichzeitig spielt die Perspektive auf die Tabelle eine Rolle. Wahrenholz ist im Vergleich zur Vorsaison bereits verbessert, ein Aspekt, der intern als Erfolg gewertet wird. „Wir hatten vor der Saison gesagt, dass wir uns verbessern wollen im Gegensatz zur letzten Saison. Wir sind siebter geworden letztes Jahr, jetzt sind wir aktuell sechster. Das ist schon sicher“, erklärt Marcel Neumann.

Doch der Blick geht noch weiter nach oben. Mit einem Sieg und fremder Hilfe wäre sogar Rang fünf möglich. „Wir haben noch die Chance, auf den Platz fünf zu rutschen. Dafür brauchen wir aber einen Sieg und müssen ein bisschen auf Schützenhilfe von entweder aus Isenbüttel oder von Lupo 2.“

Trotz dieser Konstellation bleibt die Grundstimmung klar: ein letzter Arbeitstag mit guter Stimmung. „Wir wollen die Saison mit einem positiven Gefühl beenden“, so Marcel Neumann.