„Wir wollen die drei Punkte am Waldsee behalten“ TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II empfängt im letzten Heimspiel der Saison den TuS Kleefeld von red · Heute, 08:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Personelle Sorgen, kaum Training – und dennoch klare Ziele: Krähenwinkel will den Heimabschluss erfolgreich gestalten und Platz vier verteidigen.

Der 32. Spieltag bringt für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II den letzten Auftritt vor eigenem Publikum in dieser Saison. Gegner ist der abstiegsbedrohte TuS Kleefeld, der weiterhin jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt benötigt. Für Krähenwinkel besitzt die Partie dennoch mehr Bedeutung als ein gewöhnliches Saisonspiel. „Morgen steht für uns das letzte Heimspiel der Saison an. Für einige Spieler wird es gleichzeitig auch das letzte Heimspiel überhaupt für KK sein“, sagt Kai Schmidt. Entsprechend formuliert der Co-Trainer einen zusätzlichen Anspruch: „Deshalb wollen wir ihnen natürlich einen vernünftigen Abschied bereiten.“

Sportlich geht es für die Gastgeber weiterhin um die Positionierung im oberen Tabellendrittel. Mit 50 Punkten rangiert Krähenwinkel auf Platz vier – und möchte dort bleiben. „Außerdem wollen wir zuhause grundsätzlich jedes Spiel gewinnen“, sagt Schmidt. Der Gegner bringt dabei eine völlig andere Ausgangslage mit. Kleefeld steckt mit 31 Punkten weiter tief im Abstiegskampf und dürfte entsprechend kompromisslos auftreten. „Kleefeld steckt noch mitten im Abstiegskampf und wird definitiv nichts herschenken“, erwartet Schmidt. „Wir erwarten deshalb einen Gegner, der uns einen echten Fight liefern wird.“