„Wir wollen die drei Punkte am Waldsee behalten“

Personelle Sorgen, kaum Training – und dennoch klare Ziele: Krähenwinkel will den Heimabschluss erfolgreich gestalten und Platz vier verteidigen.
Der 32. Spieltag bringt für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II den letzten Auftritt vor eigenem Publikum in dieser Saison. Gegner ist der abstiegsbedrohte TuS Kleefeld, der weiterhin jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt benötigt.
Für Krähenwinkel besitzt die Partie dennoch mehr Bedeutung als ein gewöhnliches Saisonspiel. „Morgen steht für uns das letzte Heimspiel der Saison an. Für einige Spieler wird es gleichzeitig auch das letzte Heimspiel überhaupt für KK sein“, sagt Kai Schmidt. Entsprechend formuliert der Co-Trainer einen zusätzlichen Anspruch: „Deshalb wollen wir ihnen natürlich einen vernünftigen Abschied bereiten.“
Sportlich geht es für die Gastgeber weiterhin um die Positionierung im oberen Tabellendrittel. Mit 50 Punkten rangiert Krähenwinkel auf Platz vier – und möchte dort bleiben. „Außerdem wollen wir zuhause grundsätzlich jedes Spiel gewinnen“, sagt Schmidt.
Der Gegner bringt dabei eine völlig andere Ausgangslage mit. Kleefeld steckt mit 31 Punkten weiter tief im Abstiegskampf und dürfte entsprechend kompromisslos auftreten. „Kleefeld steckt noch mitten im Abstiegskampf und wird definitiv nichts herschenken“, erwartet Schmidt. „Wir erwarten deshalb einen Gegner, der uns einen echten Fight liefern wird.“
Die Vorbereitung verlief allerdings alles andere als ideal. „Am Dienstag konnten wir wetterbedingt nicht trainieren, gestern fiel das Training wegen Vatertag ebenfalls aus“, erklärt Schmidt. „Wir gehen also praktisch ohne Trainingseinheit in diese Partie.“ Hinzu komme ein ausgedünnter Kader: „Dazu ist unser Kader am Wochenende etwas dezimiert.“
Trotzdem bleibt die Zielsetzung eindeutig. „Trotzdem wollen wir im letzten Heimspiel noch einmal alles reinwerfen und die drei Punkte am Waldsee behalten.“ Auch tabellarisch wäre ein Sieg wertvoll: „Das würde uns auch tabellarisch helfen, weil wir uns oben weiter festsetzen könnten.“
Schmidt verweist zudem auf die aktuelle Serie seiner Mannschaft: „Unsere letzte Niederlage liegt schon einige Spiele zurück und deshalb wollen wir den morgigen Tag natürlich mit einem Sieg abschließen.“
Ein Satz, der trotz schwieriger Trainingswoche vor allem eines ausdrückt: den Anspruch, den Saisonabschluss am Waldsee erfolgreich zu gestalten.