"Wir wollen die Bezirksliga mit erfrischendem Fußball aufmischen"

Der TSV Sickenhausen hat es geschafft: Mit einer beeindruckenden Rückrunde und unerschütterlichem Teamgeist steigt der Verein als Vizemeister der Kreisliga A2 Alb über die Relegation in die Bezirksliga auf. Trainer Paul Prochiner spricht gegenüber FuPa von einem Erfolg der Gemeinschaft – und von langen Nächten.

„Feierlichkeiten bis Montagabend – mit Block72“

Das Relegationsfinale am Sonntagabend war aus Sicht von Paul Prochiner alles andere als optimal terminiert. „Schade, dass man ein Relegationsfinale auf Sonntag 17 Uhr legt, einen schlechteren Zeitpunkt gibt es fast nicht“, sagt er. Gefeiert wurde trotzdem – und zwar gemeinsam. „Die Feierlichkeiten haben sich bis Montagabend gezogen. Wir haben mit erster und zweiter Mannschaft ausgiebig gefeiert und auch unser berüchtigter Fanblock ‚Block72‘ war mit am Start.“

Vom Außenseiter zur Aufstiegsmannschaft

Eigentlich war der TSV Sickenhausen kein klarer Favorit. „Vor der Saison wurden wir nicht zu den Aufstiegskandidaten gezählt und hatten auch einen kleinen Umbruch vor uns“, erinnert sich Prochiner. Umso bemerkenswerter war der Lauf in der Rückrunde: „Zur Winterpause waren wir fünf Zähler hinter dem Zweitplatzierten. Eine überragende Rückrunde hat uns den Aufstieg gesichert.“ Mit nur zwei Niederlagen in der gesamten Saison war das Erreichen des Relegationsplatzes alles andere als ein Zufallsprodukt: „Trotzdem ist der Aufstieg angesichts von nur zwei Niederlagen in der gesamten Saison nicht unverdient. Hätten wir seltener Unentschieden gespielt, wäre es vermutlich auch klarer gewesen.“

„Ein Verdienst der Gemeinschaft“

Entscheidend war aus Sicht des Trainers der Charakter der Mannschaft. „Dieser Aufstieg ist ein Verdienst der Gemeinschaft“, betont Prochiner. „Wir wurden immer wieder von Rückschlägen getroffen und haben dennoch nie aufgegeben und an unsere Stärken geglaubt.“ Trotz des Abgangs der beiden besten Torschützen vor der Saison und zahlreicher Verletzungen zeigte das Team Konstanz und Breite im Kader: „Wir haben nicht den einen Starspieler, sondern verteidigen als Einheit und haben viele torgefährliche Spieler in unseren Reihen.“

Technisch stark, taktisch variabel

Was den TSV Sickenhausen auf dem Platz auszeichnet, fasst der Coach so zusammen: „Vielseitigkeit, hohe taktische Flexibilität, Laufstärke und auch eine gute technische Ausbildung. Wir sind ein guter Mix aus erfahrenen Spielern und trotzdem noch super jung, mit viel Entwicklungspotenzial und spielen einen attraktiven Offensivfußball.“