"Wir wollen den zweiten Heimsieg holen" Voxtrup empfängt Firrel

Für Voxtrup ist es das klare Ziel, zu Hause den zweiten Heimsieg der Saison einzufahren. „Dennoch wollen wir zu Hause unsere beste Leistung zeigen und den zweiten Heimsieg der Saison holen“, betonte Heinz. Seit nun sieben Spielen konnte Voxtrup keine Punkte einfahren, auch wenn die Leistungen oftmals gar nicht o schlecht waren. Firrel auf der anderen Seite verlor zuletzt zwei Mal in Serie, holte in den drei Spielen zuvor allerdings starke sieben Punkte.

Besonders im Offensivspiel fordert der Coach mehr Konsequenz: „Es ist entscheidend, dass wir vor dem Tor konsequenter und zielstrebiger sind und einfache Fehler gegen den Ball vermeiden, da uns das in den letzten Spielen Punkte gekostet hat.“

Letztmals standen sich die beiden Teams aus dem unteren Tabellendrittel in der Saison 22/23 gegenüber. Damals gewannen beide Clubs je ein Match. Anpfiff ist am Sonntag um 15.00 Uhr in Voxtrup.