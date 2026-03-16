"Wir wollen den Weg weitergehen" - Kästorf schlägt Vahdet klar

Trainer Michele Rizzi zeigte sich nach dem Spiel entsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Es war ein hochverdienter Sieg und wir hätten sogar noch das eine oder andere Tor mehr schießen können.“

Nach dem Seitenwechsel dominierte Kästorf die Partie zunehmend. Jannes Drangmeister erhöhte in der 51. Minute auf 2:0 und legte später noch einmal nach (74.). Zwischenzeitlich hatte Kästorf laut Rizzi auch an Details aus den vergangenen Trainingseinheiten gearbeitet. „Nach den letzten beiden Spielen haben wir viel im Training gearbeitet und die Jungs haben es wirklich gut umgesetzt.“

„Die erste Halbzeit war etwas ausgeglichener, wobei wir da schon sehr gut im Spiel waren. Wir waren gegen den Ball sehr fleißig, gut im Umschalten und auch generell im Offensivspiel deutlich verbessert.“ Kurz vor der Pause brachte Leander Petry die Gastgeber in der 41. Minute mit 1:0 in Führung.

Besonders mit dem Beginn der zweiten Hälfte war der Trainer sehr zufrieden. „Die zweite Halbzeit war dann wirklich ab dem Anpfiff bis zum 4:0 sehr, sehr gut von uns.“ In dieser Phase ließ Kästorf defensiv kaum etwas zu und spielte offensiv "zielstrebig" und "geradlinig".

Petry sorgte schließlich per Foulelfmeter in der 78. Minute für das 4:0. Wie auch für Drangmeister, war es für Petry das 16. Saisontor. Vahdet Braunschweig gelang durch Justin Eilers kurz vor Schluss noch der Treffer zum 4:1-Endstand (89.).

Rizzi betonte, dass sogar noch mehr Tore möglich gewesen wären. „Wir hätten sogar noch das eine oder andere Tor mehr schießen können." So wurde ein Tor wegen Abseits und eines wegen eines vermeintlichen Fouls aberkannt.

Am Ende zog der Trainer ein rundum positives Fazit. „Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Leistung von den Jungs. Wir wollen auf jeden Fall weiter dranbleiben, den Weg weitergehen und es hat großen Spaß gemacht, den Jungs zuzuschauen.“

Tabellarisch sprang Kästorf am Bovender SV vorbei auf Rang fünf. Vahdet hingegen bleibt knapp über dem Strich.