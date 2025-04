Schon nach dem Heimsieg am Sonnabend hatte Arminia-Coach Thomas Tietz erklärt: "Wir hoffen, dass dieses Spiel etwas auslösen kann." Und er hatte ergänzt: "Wir wollen den Schwung mitnehmen, wollen eine Serie starten." Dies ist am Montag gelungen - ganz besonders einem Spieler: Lasse Schlotter.

Schon gegen den MSV Börde hatte der 26-jährige Offensivspieler einen Dreierpack geschnürt. Am Ostermontag legte Schlotter den nächsten Dreierpack nach, erzielte alle Treffer zum Auswärtssieg. Durch diesen sind die Arminen im Abstiegskampf wieder voll im Geschäft. Aktuell belegen sie den potenziellen Relegationsplatz 13.

Doch darauf will sich der Aufsteiger nicht ausruhen. "Wir wollen es in der eigenen Hand haben", betonte Tietz und ergänzte: "Wir fahren überall hin und erwarten jeden Gegner, um zu gewinnen. Dafür müssen wir jedes Mal aufs Neue hart arbeiten." An den Ostertagen ist dies dem Aufsteiger jedenfalls mit Bravour gelungen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!