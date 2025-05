"Wir wollen den Schwung der Vorwoche mitnehmen"

Tabellarisch empfängt also der Tabellenelfte den Tabellendritten. Dabei hat Dodesheide nur einen Punkt Vorsprung auf Vechta, die auf Platz 13 stehen. "Dodesheide ist in einer gefährlichen Situation, ähnlich wie Vechta vor zwei Wochen." weiß Viktor Maier, Co-Trainer der Gäste. Dennoch erwartet Maier ein ganz anderes Spiel. "SSC will den Ball haben und so Lösungen finden. Es macht mir Spaß, denen zuzugucken und das haben sie im Hinspiel auch aufblicken lassen." Dennoch konnte man damals klar mit 6:0 gewinnen.

Beim Tabellendritten wolle man den Schwung aus der Vorwoche mitnehmen, in der man mit 3:1 gegen den TV Dinklage gewann. Dennoch warnt Maier: "Wir dürfen nicht nochmal die Phasen zulassen, in denen wir gepennt haben. Dodesheide wird wach sein und mit großer Mentalität für den Klassenerhalt kämpfen."

Dodesheide hat ein sehr schweres Restprogramm und trifft nur noch gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Demnach ist jeder Punkt wichtig, um auch in der kommenden Saison in der Landesliga aufzulaufen. Anpfiff in der Partie mit unterschiedlichen Vorzeichen ist dann heute abend um 20.00 Uhr.