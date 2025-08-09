"Wir wollen den Platz 5 aus dem vorigen Jahr bestätigen"

– Foto: Jörn Kutschmann

Am Sonntag trifft der RSV Göttingen im ersten Punktspiel der neuen Saison auf die Reserve des 1. SC Göttingen 05. Trainer Lasse Ahl blickt trotz einer holprigen Vorbereitung optimistisch auf das Duell zweier ambitionierter Teams, die mit unterschiedlichen Ausgangslagen in die Partie gehen.

Wenn am Sonntag um 15 Uhr im heimischen Stadion des RSV Göttingen der Anpfiff ertönt, beginnt für beide Mannschaften eine Saison, die von vielen als besonders ausgeglichen eingeschätzt wird. Der RSV, der die vergangene Spielzeit auf dem fünften Tabellenplatz beendete, möchte diese Position nicht nur bestätigen, sondern „wenn es geht, die Punkteausbeute noch verbessern“, so Trainer Lasse Ahl.

Die Vorbereitung der Gastgeber verlief indes nicht reibungslos. „Wir haben ja auch gerade das Problem, dass wir zwar einen riesigen Kader haben, aber keiner davon so richtig da ist, beziehungsweise sich einige die Klinke in die Hand geben“, beschreibt Ahl die personelle Situation. Trotz einer nominellen Stärke von 30 Spielern stand ihm in den Testspielen selten die gewünschte Formation zur Verfügung. „Da muss man dann als Trainer doch noch selber die Schuhe schnüren. So ist das.“ Ahl zieht dennoch ein insgesamt positives Fazit: „Generell haben die Leute, die immer da waren, auch mitgezogen. Es war eine okaye Vorbereitung.“ Dass die Sommerphase in den vergangenen Jahren aufgrund enger Terminpläne ohnehin schwierig gewesen sei, sieht er als weiteren Faktor: „Die Wintervorbereitung ist wesentlich entspannter, weil man da mehr Zeit für Einzelheiten hat.“