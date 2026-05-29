„Wir wollen den noch fehlenden Punkt für den Klassenerhalt holen"

Entsprechend klar formuliert Meiners die Zielsetzung vor der Partie: „Wir wollen unbedingt den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen und den noch fehlenden Punkt für den Klassenerhalt holen.“ Trotz einer schwierigen Trainingswoche blickt der Salzbergener Coach optimistisch auf die Begegnung. „Obwohl die Vorbereitung auf die Partie alles andere als rosig verlief, werden wir selbstbewusst in das Spiel gehen.“

Die Aufgabe beim SC Spelle-Venhaus II dürfte allerdings alles andere als einfach werden. Die Gastgeber stehen mit 46 Punkten im gesicherten Tabellenmittelfeld und präsentierten sich zuletzt trotz der deutlichen 1:6-Niederlage gegen Meister Union Lohne in guter Verfassung. „Spelle ist derzeit in guter Verfassung, auch wenn sie sich zuletzt dem Meister aus Lohne mit 1:6 geschlagen geben mussten“, sagt Meiners.

Dabei wird in Salzbergen auch mit einem Auge auf die Konkurrenz im Tabellenkeller geschaut. Vor allem das Spiel des SV Sparta Werlte spielt für die Alemannia eine Rolle. „Mit Sicherheit werden wir am Freitag auch mit einem Auge nach Werlte schielen, aber wir möchten unsere Hausaufgaben erledigen“, betont Meiners.

Hinzu kommt die besondere Konstellation auf Seiten der Gastgeber. Für zahlreiche Spieler der Speller Reserve wird es das letzte Heimspiel im Trikot des Vereins sein – ein zusätzlicher emotionaler Faktor, den auch Salzbergen erwartet. „Für viele Spieler der Gastgeber wird es das letzte Heimspiel für Spelle sein und sie werden sicherlich in den letzten beiden Spielen nochmals alles reinwerfen“, erklärt Meiners.

Personell bleibt die Lage bei der Alemannia dagegen angespannt. Mit Timon Kaiser, Lars Hövels und Henrik Leifeling fallen gleich mehrere Spieler verletzungsbedingt aus. Zudem stehen Torwart Alexander Mülder und Henning Sprengel urlaubsbedingt nicht zur Verfügung. Auch Jonas Grund wird fehlen, da er in seine Heimat zurückkehrt. Darüber hinaus gibt es weitere Fragezeichen im Kader: Die Einsätze von Lukas Niemeyer, Tim Berger und Johannes Pieper sind aufgrund von Verletzungen beziehungsweise Beschwerden weiterhin fraglich.

Eine positive Nachricht gibt es allerdings doch: Phil Fockers ist nach einem längeren Auslandsaufenthalt in Spanien zurückgekehrt und wird erstmals seit dem 16. November 2025 wieder zwischen den Pfosten stehen.

Trotz der angespannten Personalsituation reist Salzbergen mit Selbstvertrauen nach Spelle. Die Alemannia hat sich in den vergangenen Wochen wichtige Punkte erarbeitet und möchte nun im Endspurt der Saison den entscheidenden Schritt gehen, um den Klassenerhalt endgültig perfekt zu machen.