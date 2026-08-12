„Wir wollen den nächsten Schritt machen“ FCKS vor dem Saisonstart

FCKS-Trainer Andreas „Mateo“ Mathäus blickt mit seiner Mannschaft auf die neue Saison in der A-Klasse. Nach Platz drei im Vorjahr soll der nächste Schritt folgen. – Foto: Sebastian Fischer

Eine überzeugende Vorbereitung, drei erfolgreiche Pokalrunden und ein klarer sportlicher Anspruch: Der FC Kochelsee Schlehdorf. Vor dem Ligaauftakt spricht Trainer Andreas „Mateo“ Mathäus über die Entwicklung seiner Mannschaft, die aktuelle Personalsituation und darüber, wie der FCKS in dieser Spielzeit Fußball spielen will. Nach Platz drei im Vorjahr macht der Coach dabei keinen Hehl daraus, dass seine Mannschaft mehr erreichen möchte.

Andreas Mathäus: Mit einem guten. Wir haben eine sehr saubere und aus meiner Sicht auch starke Vorbereitung gespielt. Wir konnten an einigen Themen gezielt arbeiten und haben uns als Mannschaft weiterentwickelt. Natürlich ist man zu diesem Zeitpunkt nie mit allem fertig, aber wir haben uns eine gute Grundlage geschaffen und fühlen uns bereit für den Saisonstart.

Wie zufrieden bist du mit den vergangenen Wochen und der Vorbereitung insgesamt?

Sehr zufrieden. Entscheidend ist für mich nicht nur, wie Ergebnisse in einer Vorbereitung aussehen, sondern wie die Mannschaft die Inhalte annimmt und auf den Platz bekommt. Die Jungs haben über die vergangenen Wochen sehr gut mitgezogen. In den Spielen hat man zunehmend gesehen, dass die Dinge, an denen wir arbeiten, greifen. Das ist für mich die wichtigste Entwicklung.

Mit dem Toto-Pokal hattet ihr bereits früh Pflichtspielcharakter. Was nehmt ihr aus den bisherigen Runden mit?

Die Pokalspiele haben sehr gut in unseren Formaufbau gepasst. Du hast dort sofort Wettbewerb, musst Spiele gewinnen und bekommst dadurch einen anderen Gradmesser als in einem klassischen Testspiel. Die ersten drei Runden haben wir aus meiner Sicht verdient für uns entschieden. Gegen eine starke Münsinger Mannschaft war dann in Runde vier Schluss. Das ist kein Beinbruch. Viel wichtiger ist für uns, was wir aus diesen Spielen für die Liga mitnehmen.

Die Situation im Kader ist aktuell nicht ganz einfach. Wie gehst du damit um?

Die Sommervorbereitung und gerade die ersten Wochen im August sind im Amateurfußball immer eine spezielle Phase. Verfügbarkeiten verändern sich, dazu kommen bei uns aktuell einige Ausfälle. Das gehört zur Situation dazu und wir müssen damit umgehen.

Aber wir wollen darüber nicht lamentieren. Entscheidend sind die Spieler, die uns zur Verfügung stehen. Die Jungs sind bereit, jeder kennt seine Aufgabe und jeder bekommt unser Vertrauen. Darauf richten wir unseren Fokus.

Wo hat deine Mannschaft im Vergleich zur vergangenen Saison den nächsten Schritt gemacht?

Wir schaffen es immer besser, unsere Energie tatsächlich auf den Platz zu bringen und daraus eine klare Spielweise zu entwickeln.

Vor allem gegen den Ball wollen wir aktiv sein. Unser Anspruch ist, früh Druck aufzubauen, den Gegner möglichst hoch zu attackieren und gemeinsam nach vorne zu verteidigen. Wenn wir den Ball gewinnen, wollen wir schnell umschalten und diese Momente konsequent nutzen.

Diese Intensität soll ein Merkmal unserer Mannschaft sein. Gleichzeitig geht es darum, immer besser zu erkennen, wann wir welchen Moment im Spiel nutzen können.

Ihr seid vergangene Saison Dritter geworden. Wann wäre die neue Spielzeit für dich eine richtig gute Saison?

Wir haben im vergangenen Jahr den dritten Platz erreicht. Deshalb dürfen und wollen wir auch selbstbewusst formulieren, dass wir den nächsten Schritt machen möchten.

Wir wollen uns verbessern.

Wenn man als Dritter in eine neue Saison geht, bleibt bei diesem Satz natürlich nicht mehr wahnsinnig viel Interpretationsspielraum.

Aber es geht nicht darum, jetzt große Dinge auszurufen. Wir müssen uns das über eine gesamte Saison erarbeiten. Wir wollen konstanter werden, unsere Spielidee weiterentwickeln und zeigen, dass wir in der Lage sind, diesen nächsten Schritt tatsächlich zu gehen.

Entwicklung statt Stillstand

Die Marschroute vor dem Saisonstart ist damit klar. Der FCKS will auf dem dritten Platz der Vorsaison nicht stehen bleiben – ohne daraus bereits vor dem ersten Spiel eine große Kampfansage zu machen.

Mathäus verbindet den sportlichen Anspruch vielmehr mit einer klaren Vorstellung davon, wie sich seine Mannschaft weiterentwickeln soll: mehr Intensität, frühes Attackieren, aggressives Pressing und schnelles Umschalten. Die Vorbereitung und die Pokalspiele haben erste Hinweise geliefert, dass diese Entwicklung vorangeht.

Dass der Kader zum Start nicht in voller Stärke zur Verfügung steht, soll daran nichts ändern. Statt auf die Spieler zu schauen, die fehlen, richtet Mathäus den Blick bewusst auf jene, die auf dem Platz stehen können.

Am Samstag beginnt nun die neue Spielzeit mit dem Auswärtsspiel beim TSV Oberammergau (15:00 Uhr). Dann muss aus einer guten Vorbereitung und einem klar formulierten Anspruch das werden, woran sich eine Mannschaft am Ende messen lassen muss: Leistung auf dem Platz.