„Wir wollen den nächsten Dreier holen“: Wendschott gut in Form

Der Trend vor dem Duell spricht derzeit eher für den WSV Wendschott. Die Mannschaft von Trainer Giuseppe Millemaci gewann vier der vergangenen fünf Spiele und verbesserte sich damit auf Rang 13 der Bezirksliga Braunschweig 1. Mit 30 Punkten hat sich der WSV im Kampf um die unteren Tabellenplätze zuletzt Luft verschafft und könnte mit einem weiteren Erfolg zusätzlichen Abstand gewinnen.

Besonders der jüngste 4:1-Erfolg beim direkten Konkurrenten VfR Wilsche-Neubokel unterstrich die derzeitige Verfassung der Mannschaft. Bereits zur Pause führte Wendschott nach Treffern von Dieck, Giesecke und Wilhelm mit 3:0, ehe Wilhelm in der zweiten Hälfte den Endstand herstellte. Die Mannschaft wirkt aktuell deutlich stabiler als noch in früheren Saisonphasen.

Entsprechend selbstbewusst blickt auch Giuseppe Millemaci auf die kommende Aufgabe. „Wir gehen mit breiter Brust in das Spiel rein. Wir haben die letzten Spiele sehr gut gespielt, haben Punkte gesammelt und daran wollen wir anknüpfen“, sagt der Trainer. Das Ziel formuliert er klar: „Wir wollen gegen die SV Gifhorn den nächsten Dreier holen, wir wollen das Heimspiel gewinnen und in der Tabelle noch ein bisschen klettern.“

Allerdings wird die personelle Situation die Gastgeber vor Herausforderungen stellen. „Obwohl wir einen dezimierten Kader haben, hat uns die späte Anstoßzeit personell Schwierigkeiten gebracht, dazu kommen Gesperrte und Urlauber“, erklärt Millemaci. Dennoch will der Trainer daraus keine Ausrede machen: „Nichtsdestotrotz haben wir zwölf Spieler und versuchen, das Maximale daraus herauszuholen.“

Auf der Gegenseite steht mit der SV Gifhorn ein Team, das sich in dieser Saison schwer einschätzen lässt. Genau das spricht auch Millemaci offen an. „SV Gifhorn ist für mich eine Wundertüte. Man kann die ganz schlecht einschätzen. Mal sind sie so, mal sind sie so. Aber wir gucken auf uns. Wir wollen unser Spiel durchziehen.“

Die Tabelle spiegelt diese Unbeständigkeit wider. Mit 38 Punkten belegt der SV Gifhorn Rang sieben und bewegt sich damit im gesicherten Mittelfeld. Allerdings verliefen die vergangenen Wochen wechselhaft. Nach zuvor vier Siegen in Serie blieb Gifhorn zuletzt drei Spiele ohne Erfolg. Besonders die 3:5-Heimniederlage gegen den FC Schwülper offenbarte defensive Probleme. Zwar erzielte Rudt alle drei Treffer für Gifhorn, zwischenzeitlich kassierte die Mannschaft jedoch vier Gegentore innerhalb von 16 Minuten.

Das Hinspiel dürfte dem WSV Wendschott zusätzlich Selbstvertrauen geben. Damals setzte sich die Mannschaft in Gifhorn mit 3:1 durch. Nach einem Eigentor von Syma und zwei Treffern von Wilhelm lag Wendschott bereits deutlich vorne, ehe Rudt erst in der Schlussminute verkürzte.

Trotz der positiven Formkurve warnt Millemaci jedoch vor zu viel Euphorie. „Es wird kein einfaches Spiel, glaube ich. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das Spiel für uns entscheiden können und dann vielleicht noch ein paar Plätze in der Tabelle klettern.“ Genau darin liegt die sportliche Bedeutung dieser Begegnung: Für den WSV Wendschott bietet sich die Chance, den erfolgreichen Lauf fortzusetzen und sich weiter nach oben zu orientieren, während die SV Gifhorn nach drei sieglosen Partien dringend wieder Stabilität in seine Ergebnisse bringen muss.