„Wir wollen den Klassenerhalt klar machen“

– Foto: Jonas Roesner

Zwei Spieltage vor Schluss steht der SV Wendessen in der Bezirksliga Braunschweig 3 unter Druck. Nur fünf Punkte trennen das Team von der Abstiegszone. Gegen den FC Viktoria Thiede soll im letzten Heimspiel der Saison der entscheidende Schritt zum Klassenerhalt gelingen, trotz Personalsorgen und Sperren.

Der SV Wendessen geht mit 37 Punkten auf Rang elf in den vorletzten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 und steht damit nur fünf Punkte vor der Abstiegszone. Zwei Spiele bleiben, um die Saison zu einem versöhnlichen Ende zu bringen und genau das ist das erklärte Ziel im Heimspiel gegen den FC Viktoria Thiede, der mit 47 Punkten auf Platz vier rangiert und damit eine starke Saison spielt.

Trainer Pascal Gos beschreibt die Situation deutlich. „Die Ausgangslage ist natürlich nicht geil, das muss man mal dazu sagen. Wir haben uns vor der Saison deutlich mehr vorgenommen, als zwei Spieltage vor Ende noch gegen den Abstieg kämpfen zu müssen.“ Gleichzeitig verweist er auf eine Saison voller Rückschläge: „Ich muss natürlich auch mal dazu sagen, dass ich schon über 30 Jahre lang Fußball spiele und so eine Verletzungsmisere mit so vielen Langzeitverletzten innerhalb einer Mannschaft, das habe ich so noch nicht erlebt.“

Rein rechnerisch wirkt die Lage dennoch nicht aussichtslos. „Wir sind mit fünf Punkten vom Abstiegsplatz entfernt, zwei Spieltage vor Saisonende. Hört sich erstmal relativ komfortabel an“, sagt Gos. Doch der Trainer warnt: „Jede Mannschaft, die unter uns ist, spielt noch gegen Kissenbrück außer Union Salzgitter. Ich möchte da Kissenbrück nicht zu nahe treten, aber ich sage mal so, die Vergangenheit hat gezeigt, dass Kissenbrück schon ein Gegner ist, gegen den man im Zweifel gewinnen kann.“

Die Aufgabe gegen Thiede ist dabei alles andere als leicht. Der Gegner gehört zu den spielstarken Teams der Liga und hat bereits im Hinspiel seine Qualität gezeigt. Dennoch erinnert sich Wendessen an einen knappen Erfolg: Ein Eigentor von Dennis Schmidt entschied damals die Partie zum 1:0-Auswärtssieg.

Auch FC-Viktoria-Thiede-Spieler und Co-Trainer Marvin Pramme erwartet ein schwieriges Umfeld. „In Wendessen erwartet uns immer eine furiose Stimmung, ein kleiner Platz, schwer bespielbarer Platz, sehr zweikampfbetonter Fußball und vor allen Dingen auch ein intensives Spiel.“ Er ergänzt: „Das Spielfeld ist klein, von daher erwarten wir, dass es schnell in beide Richtungen gehen kann.“

Die Gäste kommen mit Selbstvertrauen und klarer Zielsetzung. „Wir wollen logischerweise das Spiel gewinnen, wollen unsere Position festigen und beweisen, dass wir da oben hingehören“, so Pramme. Die Historie der Duelle sei dabei durchaus besonders: „Wendessen und Thiede waren immer sehr besondere Duelle.“

Für Wendessen verschärft sich die Situation zusätzlich personell. „Leider sind wir personell wieder sehr, sehr schwach“, erklärt Gos. „Weil zu den Verletzten jetzt noch Waldemar Winter kommt, der rot gesperrt ist, Tahir, der rot gesperrt ist, und meine Wenigkeit, die gelb gesperrt ist.“ Der Trainer fasst zusammen: „Wenn es gut läuft, habe ich vielleicht 13 Mann zur Verfügung. Das ist nicht optimal.“

Trotz dieser Einschränkungen bleibt die Haltung klar. „Wir werden alles in die Waagschale werfen müssen, was wir haben gegen Thiede. Wir spielen zu Hause auf Sieg. Wir wollen den Klassenerhalt klar machen. Wir wollen drei Punkte holen.“