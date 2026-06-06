„Wir wollen den Gegner noch hinter uns lassen“

Ein Tabellenplatz, ein Heimspiel und die Chance auf einen gelungenen Saisonabschluss: Die SG Bergdörfer empfängt am letzten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 4 Sparta Göttingen. Nach einer wechselhaften Rückrunde wollen die Gastgeber vor eigenem Publikum noch einmal ein Zeichen setzen und den direkten Konkurrenten in der Tabelle überholen.

Im Heimspiel gegen Sparta Göttingen treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Die Gastgeber gehen als Elfter mit 36 Punkten in den letzten Spieltag, die Gäste stehen mit 37 Zählern auf Rang neun.

Die Ausgangslage ist dabei eindeutig: Mit einem Sieg würde die SG Bergdörfer an Sparta Göttingen vorbeiziehen und die Saison vor dem direkten Konkurrenten beenden. Genau dieses Ziel hat Trainer Fabio Fröchtenicht klar vor Augen. „Wir wollen die Saison mit einem positiven Ergebnis abschließen. Die Rückrunde war nicht immer so konstant, wie wir uns das vorgestellt haben, deshalb ist es umso wichtiger, im letzten Heimspiel noch einmal alles reinzuwerfen und unseren Zuschauern sowie uns selbst einen Sieg zu schenken.“

Die Bedeutung der Partie geht für die Gastgeber damit über die drei Punkte hinaus. Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen soll das letzte Heimspiel ein versöhnlicher Abschluss werden – für die Mannschaft ebenso wie für die Zuschauer. „Mit einem Erfolg können wir den Gegner in der Tabelle noch hinter uns lassen. Das ist ein Ziel, das wir unbedingt erreichen wollen“, betont Fabio Fröchtenicht.

Zusätzliche Motivation dürfte die Erinnerung an das Hinspiel liefern. Damals musste sich die SG Bergdörfer in Göttingen trotz einer starken Aufholjagd mit 3:5 geschlagen geben.

Sam brachte Sparta Göttingen bereits in der sechsten Minute in Führung, ehe Taubert nur sechs Minuten später auf 2:0 erhöhte. Nach dem 3:0 durch Kazan in der 23. Minute schien die Partie früh entschieden. Doch die SG Bergdörfer kämpfte sich zurück. Bode verkürzte in der 36. Minute auf 1:3.

Nach der Pause sorgten Kame und erneut Kazan mit ihren Treffern zum 4:1 und 5:1 für klare Verhältnisse. Die Gäste gaben sich jedoch nicht auf. Bode traf in der 81. Minute erneut, ehe Rusalo in der Schlussminute noch auf 3:5 verkürzte.

Vor heimischer Kulisse will die SG Bergdörfer zum Abschluss noch einmal alles investieren. Die Aussicht, die Saison mit einem Sieg zu beenden und den direkten Konkurrenten hinter sich zu lassen, verleiht dem letzten Spieltag zusätzliche Brisanz. Für die Gastgeber geht es um einen erfolgreichen Abschluss, für die Zuschauer um einen letzten emotionalen Bezirksliga-Nachmittag der Saison.