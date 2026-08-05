„Wir wollen den Favoriten das Leben schwer machen“

– Foto: Franziska Lindhorst

Im FuPa-Teamcheck spricht Tassilo Bahn, Sportlicher Leiter der SG Einheit Zepernick, über den Verlauf der Vorbereitung, die zahlreichen Neuzugänge und die Ziele seines Teams in der neuen Saison der Landesliga Nord.

Die bisherige Vorbereitung stimmt bei der SG Einheit Zepernick optimistisch. „Ja, wir sind mit der bisherigen Vorbereitung zufrieden. Natürlich braucht es etwas Zeit, bis sich die Neuzugänge vollständig integriert haben. Man merkt aber, dass alle Jungs mitziehen, sich zeigen wollen und den Konkurrenzkampf annehmen. Darauf wollen wir weiter aufbauen und uns Schritt für Schritt verbessern“, sagt Tassilo Bahn gegenüber FuPa.

Die Ergebnisse der ersten Testspiele geben ihm dabei recht: 7:2 gewann Zepernick gegen den Landesliga-Süd-Vertreter FV Erkner 1920, es folgten ein 5:0 gegen die SpG Oderberg/Lunow und ein 4:1 gegen den SC Oberhavel Velten, beide aus der Landesklasse Nord. Zwei weitere Härtetests stehen noch aus: Am 8. August empfängt Zepernick den Brandenburgliga-Vertreter FSV Union Fürstenwalde, am 11. August folgt die Partie gegen die zweite Mannschaft von BSV Eintracht Mahlsdorf.

Breite Kaderverstärkung mit neun Neuzugängen

Um den Ansprüchen in der neuen Saison gerecht zu werden, hat sich Zepernick im Sommer deutlich verstärkt. Neu im Kader sind Dominik Tuchtenhagen (31 Jahre, zuletzt bei Germania Schöneiche), Iven Eckardt (vom BSV Schönow), Torwart Yannick Riecke (20 Jahre, vom Ligakonkurrenten FSV Bernau), Abwehrspieler Leon Barlage (29 Jahre, von Grün-Weiss Ahrensfelde) sowie Ceif Ben-Abdallah (32 Jahre, Angriff) und Hafez El-Ali (29 Jahre, Abwehr), beide zuletzt beim SV Altlüdersdorf.

Hinzu kommen der 20-jährige Abwehrspieler Justus Moepert sowie Paul Schulze, beide ebenfalls vom FSV Bernau, und Iheb Ben-Abdallah, der wie Ceif Ben-Abdallah und Hafez El-Ali vom SV Altlüdersdorf nach Zepernick wechselt.

Guter erster Eindruck von den neuen Spielern

Von der Qualität der Neuzugänge ist man in der Sportlichen Leitung bereits überzeugt. „Alle Neuzugänge bringen ihre eigenen Qualitäten mit und werden uns sportlich weiterhelfen. Auch menschlich sind es tolle Typen, die sich schnell ins Team eingefügt haben und sich aktiv einbringen“, so Tassilo Bahn.

Kader gilt vorerst als abgeschlossen

Weitere Transferaktivitäten sind aus aktueller Sicht nicht geplant, ganz ausschließen will Tassilo Bahn eine Veränderung aber nicht. „Aktuell sind keine weiteren Zugänge geplant. Im Fußball sollte man aber bekanntlich niemals etwas ausschließen“, erklärt er. Auch bei den Abgängen zeichnet sich derzeit keine Bewegung ab. „Derzeit sind keine weiteren Abgänge geplant. Wir hoffen natürlich, dass das auch so bleibt“, sagt Bahn.

Teamgeist als tragende Säule

Auf die Frage nach den Stärken seiner Mannschaft verweist Tassilo Bahn auf den Zusammenhalt im Team. „Wir haben eine Mannschaft mit vielen guten Typen, die hungrig auf Erfolg sind und einen gesunden Konkurrenzkampf leben. Teamgeist und Einsatzbereitschaft zeichnen uns aus“, sagt er.

Bodenständiges Saisonziel trotz Favoritenrolle

Nach dem Aufstieg in die Landesliga belegte Zepernick drei Mal in Folge Platz 3 in der Landesliga Nord, in der vergangenen Saison führte man zur Hinrunde noch die Tabelle mit Platz 2 an, ehe man am Ende hinter Falkensee und Aufsteiger SV Viktoria Potsdam landete.

Aufgrund dieser Bilanz zählt die Konkurrenz Zepernick selbst zu den Favoriten auf die Meisterschaft, das Ziel Aufstieg formuliert man beim Verein dennoch nicht offiziell. Stattdessen zeigt sich Tassilo Bahn zurückhaltend: „Wir wollen mit Einsatz, Teamgeist und einer guten Vorbereitung in jedem Spiel konkurrenzfähig sein und den Favoriten das Leben so schwer wie möglich machen.“

Als größte Konkurrenten um die Meisterschaft sieht er dabei andere Mannschaften vorne. „Für mich zählen Bernau, Falkensee und Eberswalde zu den größten Meisterschaftsfavoriten“, so Bahn.

Schwerer Auftakt gegen Eberswalde

Bevor es in der Liga losgeht, steht für Zepernick zunächst der Pflichtspielauftakt im Brandenburg-Pokal gegen den Landesklasse-Ost-Vertreter Teltower FC 1913 an. Danach folgt direkt der Ligaauftakt auswärts bei FV Preussen Eberswalde, die in der vergangenen Saison Platz 6 belegten und laut Bahn selbst zu den Topteams der Liga zählen. „Mit Eberswalde wartet gleich ein Topgegner auf uns. Wir wollen den Favoriten direkt im ersten Spiel ärgern und mit einer engagierten Leistung möglichst positiv in die neue Saison starten“, sagt Bahn zum Saisonstart seiner Mannschaft.