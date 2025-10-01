"Wir wollen den Derbysieg vergolden"

Der Coach zeigte sich optimistisch, betonte aber zugleich die Stärke des Gegners: „Also Garrel ist auf jeden Fall in sehr guter Form, haben die letzten Wochen sehr gut performt und wir wissen auf jeden Fall, was auf uns zukommt.“

Dennoch liegt der Fokus für Langemeyer klar auf der eigenen Mannschaft. „Trotzdem geht der ganze Fokus auf uns, auf unsere Stärken, wollen zu Hause natürlich wieder für unsere Zuschauer, die kommen, entsprechend auch intensive Spiele liefern,“ so der Trainer.

Besonders wichtig sei es für ihn, den positiven Lauf zu bestätigen und die Entwicklung der letzten Wochen weiter voranzutreiben: „Wir wollen den Derbysieg dann am Ende des Tages auch vergolden und unseren Weg einfach auch gnadenlos weitergehen.“

Mit einem Sieg würde Dinklage punktgleich mit Garrel ziehen und an die Spitzengruppe heranrücken. Garrel könnte bei einem Auswärtsdreier sogar vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Dass es einen Dreier für die Gäste geben könnte, ist gar nicht mal so abwegig. In den vergangenen vier direkten Duellen konnte nie die Heimmannschaft gewinnen. Zwei Mal endete das Duell Remis, zwei Mal gewann jeweils die Gastmannschaft.