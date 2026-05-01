„Wir wollen den Bock umstoßen und gewinnen“

Während die Gäste zuletzt ein klares 2:0 beim SV Rotenberg verbuchten, musste die SG Bergdörfer eine 0:1-Niederlage bei SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen hinnehmen. Diese gegenläufigen Tendenzen spiegeln sich auch in der jüngsten Form wider und prägen die Ausgangslage vor dem direkten Duell, während die Gäste vier Spiele ungeschlagen sind, warten die Hausherren seit vier Spielen auf ein Sieg.

Hinzu kommt das klare Resultat aus dem Hinspiel: Mit 3:0 setzte sich 1. SC Göttingen 05 II durch, die Treffer erzielten Thesenvitz, Ewert und Frimpong. Eine Angelegenheit, die die Gastgeber nun korrigieren wollen.

Trainer Fabio Fröchtenicht formuliert die Zielsetzung seiner Mannschaft unmissverständlich: „Nach den sieglosen Spielen wollen wir zu Hause in Fuhrbach wieder in die Spur finden und wichtige Punkte holen. Wir wollen unbedingt den Bock umstoßen und gewinnen.“

Die vergangenen Wochen waren nicht frei von Problemen. „Auch wenn wir zuletzt mit personellen Engpässen zu kämpfen hatten, hat die Mannschaft stets großen Einsatz und Zusammenhalt gezeigt“, betont Fröchtenicht. „Dieser Aufwand soll nun endlich mit einem Erfolgserlebnis belohnt werden.“

Entscheidend wird aus Sicht des Trainers der Auftritt von Beginn an sein. „Entscheidend wird sein, von Beginn an mit voller Überzeugung aufzutreten und diese Konsequenz über die gesamte Spielzeit hinweg beizubehalten“, fordert der Coach.

Die Gäste hingegen dürften mit gestärktem Selbstvertrauen antreten, nachdem sie ihre Chancen zuletzt früh nutzten und das Spiel gegen SV Rotenberg bereits in der Anfangsphase entschieden.

So verdichtet sich die Partie zu einem richtungsweisenden Duell im Tabellenmittelfeld: Für die SG Bergdörfer geht es darum, den Negativtrend zu stoppen und sich Luft zu verschaffen, während 1. SC Göttingen 05 II die Gelegenheit hat, sich weiter nach oben abzusetzen.