Für den VfL Wahrenholz steht am Sonntag das erste Heimspiel der neuen Spielzeit an – und der Gegner ist kein Unbekannter. Der SV Gifhorn reist an, zuletzt allerdings nicht in Topform: Auf ein 1:1 zum Auftakt gegen Reislingen folgte unter der Woche eine 0:3-Niederlage in Hankensbüttel.

Trainer Marcel Neumann sieht darin zwar keinen Selbstläufer, wohl aber eine Gelegenheit: „Wir wollen den Bann brechen“, sagt er mit Blick auf die letzten drei Niederlagen seines Teams gegen Gifhorn. „Wir wollen den Schwung aus der Vorbereitung und aus dem ersten Punktspiel mitnehmen, die Leistung bestätigen und zu Hause für unsere Fans drei Punkte sammeln.“

Die Vorbereitung auf das Duell sei intensiv gewesen. Beim Abschlusstraining hatte der Wahrenholz-Coach 21 Spieler auf dem Platz. "Die Jungs sind heiß, wir wollen Revanche“, so Neumann. Seine Mannschaft erwartet er konditionell stärker: „Aus dem Pokalspiel weiß ich, dass wir ab der 60. Minute überlegen waren. Ich sehe uns insgesamt frischer aufgestellt.“

Nach dem ersten Spieltag steht der VfL nach dem erfolgreichen Saisonstart vor dem SV Gifhorn, der bislang sieglos blieb. Neumann warnt dennoch vor der Erfahrung des Gegners: „Gifhorn ist eine spielstarke, sehr robuste Mannschaft mit Spielern, die Oberliga-Erfahrung haben. Dennoch sehe ich Anfälligkeiten in der Defensive – gerade, wenn es um Schnelligkeit geht.“