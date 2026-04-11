„Wir wollen den Anschluss halten“

Wipshausen will sich mit einem Sieg Luft verschaffen. „Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen, um den Anschluss zum Mittelfeld zu halten“, sagt Trainer Andreas Laurer.

Die Tabelle zeigt ein enges Bild im unteren Drittel: Mit 21 Punkten steht der TSV Wipshausen auf Rang elf, während der FC Heeseberg mit 17 Zählern den 14. Platz belegt – allerdings bei zwei Spielen weniger.

Heeseberg hingegen sieht trotz der Platzierung eine andere Realität: „Wir haben gezeigt, dass wir auch mit den Mannschaften mithalten können“, betont Trainer Christian Baethge mit Blick auf die jüngsten Auftritte.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Wipshausen Wipshausen FC Heeseberg Heeseberg 15:00 PUSH

Die Gastgeber mussten zuletzt eine klare 0:3-Niederlage gegen den FC Wenden hinnehmen. Dennoch blickt Laurer optimistisch auf die Partie: „In der Mannschaft herrscht eine gute Stimmung und wir sind weiterhin davon überzeugt, den Klassenerhalt zu schaffen.“

Auf Seiten der Gäste fällt die Analyse differenzierter aus. Beim 0:1 gegen den Tabellenzweiten TSV Wendezelle präsentierte sich Heeseberg über weite Strecken auf Augenhöhe. „Das war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Ärgerlich, dass wir da 1:0 verloren haben“, so Baethge.

Laurer erwartet ein intensives Duell gegen einen unangenehmen Gegner: „Wir treffen auf eine sehr starke Defensive. Der Gegner ist stärker, als es der Tabellenplatz zeigt.“ Gleichzeitig sieht er sein Team gut vorbereitet: „Wir haben uns mit einer hohen Trainingsbeteiligung gut auf das Spiel vorbereitet.“

Baethge setzt derweil auf die Entwicklung seiner Mannschaft: „Gerade im spielerischen Bereich haben wir gezeigt, was wir können.“ Sein Ansatz ist klar formuliert: „Wenn wir das über 90 Minuten auf den Platz bringen, dann sehe ich uns gewappnet, drei Punkte zu holen.“

Personal und Zielsetzung: Klare Marschroute bei Heeseberg

Trotz einiger Ausfälle blickt Heeseberg zuversichtlich auf das Duell. „Bis auf die Langzeitverletzten und ein, zwei Erkältete sieht das eigentlich ganz okay aus. Ich habe einen breiten Kader“, erklärt Baethge.

Seine Zielsetzung formuliert er unmissverständlich: „Das muss auch unser Ziel sein – drei Punkte einzufahren.“

Das Hinspiel entschied Wipshausen knapp mit 2:1 für sich. Die Partie war bis in die Schlussphase offen, ehe ein später Treffer die Entscheidung brachte. Für beide Teams dient dieses Spiel als Maßstab für ein erneut enges Aufeinandertreffen.

Die Ausgangslage ist klar: Wipshausen will sich nach oben orientieren, Heeseberg den Rückstand verkürzen. Oder, wie es Baethge formuliert: „Ich gehe mit der Prämisse daran, drei Punkte einzufahren.“

Und Laurer ergänzt mit Blick auf die Zuschauer: „Ich denke, dass alle ein interessantes Spiel sehen können.“