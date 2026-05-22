Auf den SV Wasbek wartet am kommenden Samstag das Spiel der Saison. Die Mannschaft von Trainer Pasqual Rüdiger empfängt zum Finale im Kreispokal den Flens-Oberligisten PSV Neumünster. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage der Finalbegegnung aus dem Vorjahr. Anpfiff an der Schulstraße in Wasbek ist um 16.00 Uhr.
m letztjährigen Finale hatte der Verbandsligist nach einer megastarken Vorstellung lange an der Sensation geschnuppert. Die Gastgeber waren durch Finn Kruse (72.) überraschend, aber nicht unverdient, in Führung gegangen, mussten dann aber in der Nachspielzeit den ganz späten Ausgleich durch Timo Barendt (90.+8) schlucken. In der Verlängerung konnte sich der Oberligist dann mit 3:1 durchsetzen.
Trainer Pasqual Rüdiger vom SV Wasbek sagte zum Finale:
„Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir das zweite Mal in Folge das Finale bei uns austragen dürfen. Ich glaube, das spiegelt auch ganz gut wider, dass es bei uns ganz gut läuft. Ich glaube, wenn man sich den diesjährigen Turnierbaum im Pokal anguckt, dass wir da bis jetzt ein vernünftiges Pokalturnier gespielt haben. Wir haben mit Saxonia und Einfeld zwei Kreisligisten und dann den VfR nach Rückstand im Elfmeterschießen ausgeschaltet. Im Halbfinale haben wir mit Nortorf bei uns den Meister der Verbandsliga ausgeschaltet.
Gerade die beiden letzten Truppen, die wir geschlagen haben, waren schon große Kaliber für den Pokal. Von daher sind wir natürlich auch stolz auf das, was wir geschafft haben. Jetzt haben wir halt dasselbe Finale noch einmal vor der Brust wie letztes Jahr. Ich glaube, dass wir dem PSV im letzten Jahr einen Superfight abgeliefert haben und nah dran an der Sensation waren. Genau das ist es auch, was wir dieses Jahr wieder machen wollen. Wir wollen eine spannende Geschichte daraus machen und alles reinwerfen, was wir haben. Wir wollen dem PSV alles abverlangen, was in unserem Rahmen möglich ist. Wir wissen natürlich, dass der PSV der klare Favorit ist, dass die natürlich nicht ihren Sahnetag haben dürfen und wir natürlich einen Supertag haben müssen, um den Pokal in Wasbek zu behalten.“
Angreifer Youri von der Mehden vom SV Wasbek sagte zu den Kräfteverhältnissen:
„Ich denke, dass sich unsere Ausgangslage im Vergleich zum letzten Jahr eigentlich kaum verändert hat. Der PSV geht natürlich wieder als klarer Favorit ins Spiel und wir können als unterklassiges Team in so einer Konstellation relativ frei aufspielen. Wir haben auch diese Saison im Pokal schon gezeigt, dass wir zu Hause starke Gegner ärgern und schlagen können – vor allem im Spiel gegen den VfR oder im Halbfinale gegen Nortorf. Nichtsdestotrotz liegt der Druck natürlich beim PSV und wir freuen uns insgesamt erstmal auf so ein Highlight-Spiel gegen einen sehr starken Gegner.“
Dass nach der Saison sieben Spieler in Wasbek ihre Zelte abbrechen und künftig in der Oberliga für den PSV auflaufen, kann von der Mehden erst einmal komplett ausblenden, denn der Fokus ist nicht nur für ihn klar auf den kommenden Samstag gerichtet. „Es ist natürlich eine spezielle Situation, die man nicht allzu oft erlebt. Trotzdem spielt sie für uns und auch für mich persönlich kaum eine Rolle. Wir wollen uns nach einer langen Saison als Mannschaft belohnen, die nicht immer ganz nach Plan gelaufen ist, und einen schönen sowie positiven Abschluss finden. Was dann im Sommer folgt, ist für uns am Samstag noch kein Thema.“
Verzichten muss der SV Wasbek auf Lukas Brandt mit Innenbandverletzung. Finn Kruse und Jannes Dillenberger befinden sich beide im Urlaub. Matteo Keidel, Pascal Martens und Daniel Bokarius zählen mit ihren Kreuzbandverletzungen zu den Langzeitverletzten.
Bereits um 13.30 Uhr steigt in Wasbek das Kreispokal-Finale der Nichtligamannschaften zwischen dem TuS Nortorf II und dem TSV 05 Neumünster II.
Die Bewirtung für das zahlreiche Publikum soll bereits zum ersten Spiel erfolgen. Dazu wurden auch zusätzliche Zapfanlagen geordert. Es wird drinnen und draußen bewirtet und es sind auch mehrere Grillstände vorgesehen, wie vom SV Wasbek zu erfahren war.
Ein besonderes Augenmerk richten die Gastgeber auf die Parkplatzsituation und bitten alle Besucher, die Parkplätze direkt am Sportplatz sowie beim Kindergarten und an der Schule zu nutzen. Direkt hinter dem Bahnübergang befindet sich auf der linken Seite ein weiterer Parkplatz, der ebenfalls genutzt werden kann.