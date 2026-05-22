"Wir wollen dem PSV alles abverlangen" von Olaf Wegerich · Heute, 21:19 Uhr · 0 Leser

Die Ligamannschaft des SV Wasbek in der Saison 2025-2026. – Foto: Jennifer Rüdiger

Auf den SV Wasbek wartet am kommenden Samstag das Spiel der Saison. Die Mannschaft von Trainer Pasqual Rüdiger empfängt zum Finale im Kreispokal den Flens-Oberligisten PSV Neumünster. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage der Finalbegegnung aus dem Vorjahr. Anpfiff an der Schulstraße in Wasbek ist um 16.00 Uhr.

m letztjährigen Finale hatte der Verbandsligist nach einer megastarken Vorstellung lange an der Sensation geschnuppert. Die Gastgeber waren durch Finn Kruse (72.) überraschend, aber nicht unverdient, in Führung gegangen, mussten dann aber in der Nachspielzeit den ganz späten Ausgleich durch Timo Barendt (90.+8) schlucken. In der Verlängerung konnte sich der Oberligist dann mit 3:1 durchsetzen. Trainer Pasqual Rüdiger vom SV Wasbek sagte zum Finale:

„Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir das zweite Mal in Folge das Finale bei uns austragen dürfen. Ich glaube, das spiegelt auch ganz gut wider, dass es bei uns ganz gut läuft. Ich glaube, wenn man sich den diesjährigen Turnierbaum im Pokal anguckt, dass wir da bis jetzt ein vernünftiges Pokalturnier gespielt haben. Wir haben mit Saxonia und Einfeld zwei Kreisligisten und dann den VfR nach Rückstand im Elfmeterschießen ausgeschaltet. Im Halbfinale haben wir mit Nortorf bei uns den Meister der Verbandsliga ausgeschaltet.

Gerade die beiden letzten Truppen, die wir geschlagen haben, waren schon große Kaliber für den Pokal. Von daher sind wir natürlich auch stolz auf das, was wir geschafft haben. Jetzt haben wir halt dasselbe Finale noch einmal vor der Brust wie letztes Jahr. Ich glaube, dass wir dem PSV im letzten Jahr einen Superfight abgeliefert haben und nah dran an der Sensation waren. Genau das ist es auch, was wir dieses Jahr wieder machen wollen. Wir wollen eine spannende Geschichte daraus machen und alles reinwerfen, was wir haben. Wir wollen dem PSV alles abverlangen, was in unserem Rahmen möglich ist. Wir wissen natürlich, dass der PSV der klare Favorit ist, dass die natürlich nicht ihren Sahnetag haben dürfen und wir natürlich einen Supertag haben müssen, um den Pokal in Wasbek zu behalten.“

Trainer Pascqual Rüdiger vom SV Wasbek. – Foto: Jennifer Rüdiger

Angreifer Youri von der Mehden vom SV Wasbek sagte zu den Kräfteverhältnissen:

„Ich denke, dass sich unsere Ausgangslage im Vergleich zum letzten Jahr eigentlich kaum verändert hat. Der PSV geht natürlich wieder als klarer Favorit ins Spiel und wir können als unterklassiges Team in so einer Konstellation relativ frei aufspielen. Wir haben auch diese Saison im Pokal schon gezeigt, dass wir zu Hause starke Gegner ärgern und schlagen können – vor allem im Spiel gegen den VfR oder im Halbfinale gegen Nortorf. Nichtsdestotrotz liegt der Druck natürlich beim PSV und wir freuen uns insgesamt erstmal auf so ein Highlight-Spiel gegen einen sehr starken Gegner.“