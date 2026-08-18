„Wir wollen, dass wieder positiv über den Verein gesprochen wird“

Ein großer Faktor im Pokal: Neu-Stürmer Pascal Faets, der vier Treffer markierte: Einer der Neuzugänge vom RSV II aus der Vorsaison. Auch über die Verpflichtung von Nicolas Kiebel (23 Jahre) vom Oberligisten Holzheimer SG freute sich Zimmermann. „Er ist ein Lürriper Urgestein und hat auch bei der Borussia gespielt. Er wird eine Riesenverstärkung sein“, erklärt er. Auch Amed Suomaoro, ein B-Liga-Angreifer von RW Venn mit hoher Torausbeute, ist neu im Team. Er traf gegen den PSV bereits doppelt. Dazu soll Simon Leuchtenberg, der schon vergangene Saison nach einem halbjährigen Gastspiel bei der SpVg Odenkirchen nach Lürrip zurückgekehrt war, nach überstandener Kreuzbandverletzung langsam wieder zurückkehren. Kein Spiel hatte der Stürmer in der Saison 2025/26 gemacht.