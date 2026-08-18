„Wir wollen, dass wieder positiv über den Verein gesprochen wird“

Beim Saisonbeginn in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen richten sich viele Augen mit Spannung auf die favorisierten Teams 1. FC Viersen, 1. FC Mönchengladbach und Türkiyemspor. Doch auch das Auftreten des SV Lürrip sorgt sicher für beträchtliches Interesse. Denn der Verein, der nach dem Bezirksliga-Rückzug zwangsabsteigen musste, hat zum Neustart in der A-Liga eine komplett neue Mannschaft aufstellen müssen und gilt als eine große Unbekannte in der Liga. Der Start verlief zumindest erfolgreich: Gegen den Polizei SV gab es einen 3:2-Erfolg am ersten Spieltag, auch wenn Lürrip zwei Platzverweise hinnehmen musste.
Warum sich der Verein nun neu aufstellen musste: Bereits in der Hinrunde der Saison 2025/26 hatte ein Großteil der Mannschaft nach internen Streitigkeiten den Klub verlassen. Lürrip setzte den Spielbetrieb zunächst fort, trotz hoffnungsloser Lage im Tabellenkeller. Der neue Trainer Ulrich Hamans wechselte mit rund zehn Spielern vom Rheydter SV II zum Verein, um den Kader mit Spielern aus der Kreisliga B zu füllen. Doch dieser Schritt brachte nicht die erhoffte Wende, dazu kamen Ablösestreitigkeiten mit dem Ursprungsverein. Vor dem Rückrundenstart zog sich Lürrip aus der Bezirksliga zurück. Fortan trainiert die Mannschaft nur noch und bestritt das ein- oder andere Testspiel.
Doch Lürrips Vorsitzender Andreas Zimmermann und Trainer Hamans blieben nicht untätig. Zusätzlich zu dem verbliebenden Rumpfteam und den Neuzugängen aus Rheydt wurden im Verlaufe des Frühjahrs und dieses Sommers mehr als ein Dutzend weiterer Spieler verpflichtet oder aus dem Ruhestand aktiviert. Einige Spieler verließen den Verein nun auch – ohne jegliches weiteres Pflichtspiel. Doch der Kader umfasst 29 Spieler und sollte so nun gut gerüstet sein für einen Neustart. Viele Spieler, die eher aus der B-Liga kommen, doch auch viele Routiniers mit Lürrip-Vergangenheit und auch jene, die Erfahrung in höheren Ligen haben, befinden sich darunter.
„Wir haben die Rückrunde genutzt, um die Mannschaft fit für die Kreisliga A zu machen. In der Vorbereitung haben wir mit einem Fitnesstrainer gearbeitet. So haben wir in Testspielen gute Ergebnisse erzielt“, erklärt Zimmermann. Bezirksligist Nettetal II schlug man mit 4:1 und TuS Wickrath rang der SV ein 4:4-Remis ab. Die gute Frühform setzte sich fort: Mit einem satten 8:0 schlug Lürrip den B-Ligisten SC Rheydt kürzlich in der ersten Runde des Kreispokals.
Ein großer Faktor im Pokal: Neu-Stürmer Pascal Faets, der vier Treffer markierte: Einer der Neuzugänge vom RSV II aus der Vorsaison. Auch über die Verpflichtung von Nicolas Kiebel (23 Jahre) vom Oberligisten Holzheimer SG freute sich Zimmermann. „Er ist ein Lürriper Urgestein und hat auch bei der Borussia gespielt. Er wird eine Riesenverstärkung sein“, erklärt er. Auch Amed Suomaoro, ein B-Liga-Angreifer von RW Venn mit hoher Torausbeute, ist neu im Team. Er traf gegen den PSV bereits doppelt. Dazu soll Simon Leuchtenberg, der schon vergangene Saison nach einem halbjährigen Gastspiel bei der SpVg Odenkirchen nach Lürrip zurückgekehrt war, nach überstandener Kreuzbandverletzung langsam wieder zurückkehren. Kein Spiel hatte der Stürmer in der Saison 2025/26 gemacht.
Mit Kaan Cetin von Venn, Torwart Luca Krölls vom 1. FC Mönchengladbach und Philipp Sasse vom RSV II sind weitere sinnvolle Verstärkungen gekommen. Und mit Niklas Lemmer und Haroun Ghaidouni hat Lürrip zwei „sehr starke“ Spieler aus der A-Jugend hochgezogen „Wir freuen uns, dass die Mannschaft ein neues Gesicht bekommen hat. Da wächst was zusammen, das Team hat Disziplin, da bin ich bisher sehr zufrieden“, sagt Zimmermann. Nur der erfahrene Sasse, der beim Kreispokal-Spiel mal aus der Haut fuhr und dafür Rot sah, ist die kleine Ausnahme. Zimmermann unkt sogar: „Die Generation muss man zwingen, mal ein Bier zu trinken, die sind da anders drauf.“
Ein paar Abgänge wie den von Mehmet-Kaan Ilgörmez (zu Concordia Viersen), dem bedingt durch seine Arbeit kaum noch eine Teilnahme am Training möglich war, schmerzen Zimmermann ein wenig. „Auch Marwin Bachmann, der zu Hardt gegangen ist, hätte ich gerne behalten“, sagt der Vorsitzende.
Trotz noch einiger Ausfälle sieht er positiv auf die Saison: „Es wird ein schwieriger Start, doch ich bin sehr optimistisch, dass wir eine sehr gute Rolle spielen können. Wir möchten unter die ersten sechs kommen und haben keine Bange wegen der Großen und ihren Einkäufen. Wir können da mithalten“, hofft Zimmermann.
Wegen der Saisonplanung ist er häufig im Gespräch mit Trainer-Urgestein Ulrich Hamans. „Er ist engagiert, sehr fleißig und ein Menschenfänger“, sagt Zimmermann. Vor allem auf die vielen Derbys gegen PSV, Neuwerk oder Giesenkirchen freue er sich, dazu auf das Duell gegen Rahser, wo Zimmermann einst selbst Trainer war. „Das wird eine ausgeglichene Liga“, sagt er. „Im Mai 2025 waren wir die Größten, sind mit zwei Mannschaften aufgestiegen. Wenige Monate später waren beide Mannschaften weg. Wir sind auf einem guten Weg und wollen, dass wieder positiv über den Verein gesprochen wird“, sagt Zimmermann.
Denn auch die Zweite existiert wieder und fängt in der B-Liga neu an. In der Parallelgruppe tummelt sich mittlerweile auch die dritte Mannschaft, der im Frühjahr der Aufstieg aus der C-Liga gelang.