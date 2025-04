"Wir wollen das Zünglein an der Waage sein!"

Steffen Ehrich: Die Formtabelle liest sich schön, aber wenn man sich die einzelnen Spiele anschaut, steckte da schon ein ganzes Stück schwere Arbeit dahinter. Außer dem Kölleda - Spiel war es immer , zumindest vom Ergebnis her , Spitz auf Knopf und von klarer Sache weit entfernt. Und ja, bei einem Maximalerfolg wären wir ganz nah dran am Spitzenduo. Ich glaube aber, dass wir darüber erst nach Ostern reden sollten. Dieser unsägliche Doppelspieltag Samstag-Montag mit 2 Spielen in 48 h ist für uns so ein bisschen das Wochenende der Wahrheit. Wie wir den überstehen, wird die Tabellensituation so ein wenig "bereinigen".

Steffen Ehrich: Es herrscht schon ein wenig Unverständnis darüber, die Spielkonstellation von vornherein so anzusetzen und trotz unserer Bemühungen keinen Weg aus dieser Situation zuzulassen. Weder vom Verband noch von den anderen beteiligten Teams. Jetzt nehmen wir es so an, können aber aufgrund einer angespannten Personalsituation nicht großartig belastungssteuernd zirkulieren. Ostern wird für uns also ein Überraschungsnest was den punktemäßigen Erfolg angeht. Aber ich bin mir sicher, dass die Jungs, welche anwesend und fit sind, alles reinwerfen werden. Perspektivisch ist für den Rest der Saison der Ist-Stand schon ein Erfolg, den wir natürlich verteidigen wollen. Wir haben uns den Zielen, die wir ausgegeben hatten, schon weit genähert. Konstanz rein zu bekommen, unsere jungen Wilden zu integrieren und vor allem ein Plus an Entwicklung seh- und spürbar zu machen.

FuPa Thüringen: Die von dir genannten Ziele sind wie du sagst bereits fast erreicht. Darf daher ein Blick in Richtung Meisterschaft erlaubt sein, wenn ihr das Maximum aus den Spielen in Bad Tennstedt und gegen Eintracht Sondershausen raus holt?

Steffen Ehrich: Uns fehlen - Stand jetzt - noch 7 Punkte bis zur Vorjahrsmarke und die wollten wir übertrumpfen. Dafür stehen die Chancen bei noch 9 ausstehenden Spielen gar nicht so schlecht. Für ein Mehr fehlt mir im Moment so ein bisschen der Blick. Den beiden da oben ein bisschen Druck machen und in den letzten beiden Spielen (gegen Erfurt Nord und Büßleben) das Zünglein an der Waage sein, ist glaube ich ambitioniert genug für unsere dörflichen Verhältnisse. Wenn es am Ende dann doch mehr wird, reiben wir uns zwar überrascht die Augen, werden aber nicht panisch unsere Vereinsphilosophie über den Haufen schmeißen. Wir sind langsam dabei im Verein Strukturen zu schaffen, welche der fußballerischen Entwicklung unserer Mannschaften Rechnung tragen. So steht im gesamten Verein der Bau unseres Kunstrasens in diesem Jahr im Fokus, dem wir alles andere unterordnen.

FuPa Thüringen: Lass uns nochmal einen Blick auf deine Mannschaft werfen. Welche Faktoren sind es, die den derzeitigen Erfolg ausmachen?

Steffen Ehrich: Die Gründe für den aktuellen Erfolg sind vielfältig, liegen aber im Grunde an unseren Jungs selbst. Sie sind lern- und entwicklungswillig, stehen zusammen als Team auf dem Platz. Die Mischung ist fast perfekt, den "jungen Wilden" , die körperlich fit, verdammt viel Dynamik ins Spiel bringen, stehen erfahrene und umsichtige Akteure zur Seite. Diese verstehen sich mittlerweile gut darauf, die Welpen an der Kette zu halten oder auch mal loszulassen, je nach Spielsituation. Die Breite vom Kader ließ uns auch immer eine hochwertige Mannschaft aufs Spielfeld zu schicken, auch wenn Langzeitverletzungen und Krankheit uns gerade in diesem Jahr mächtig ausdünnten. Ich glaube wirklich, dass wir in der Liga qualitativ die besten Nr 18 und 19 haben. Dazu hat Daniel Bärwolf als Trainer meine Defizite im handwerklichen Offensivspiel überragend ausgeglichen und bringt uns an genau dieser Stelle der Entwicklung bedeutende Schritte weiter. Über 50 Tore sprechen eine bezeichnende Sprache über Trainingsinhalte, welche sich jetzt natürlich auch in eine neue Dimension erheben.