„Wir wollen das Spiel wieder an uns reißen!“

Mit dem Heimspiel gegen Traunstein beginnt für den Fußball-Landesligisten Eintracht Karlsfeld eine intesive Phase.

Für den TSV Eintracht Karlsfeld beginnt am Freitagabend (20 Uhr) eine intensive Phase. Das Heimspiel gegen den SB Chiemgau Traunstein markiert den Auftakt. „Jetzt kommen ganz harte Wochen. Englische Woche, Pokal – wir sind vorbereitet und fühlen uns gewappnet”, sagt Eintracht-Trainer Florian Beutlhauser. Das Ziel: nach drei sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur einbiegen.

Die Karlsfelder haben bislang vier Punkte gesammelt – alle im heimischen Stadion. Für Beutlhauser ist das kein Zufall: „Wir waren die letzten Jahre heimstark und wollen auch dieses Jahr heimstark bleiben.“

Mit Florian Schrattenecker, Kerubel Kuflu, Fabian Schäffer und möglicherweise auch Lukas Paunert kehren wichtige Spieler zurück. „Dementsprechend haben wir wieder mehr Optionen in der Breite,“ so Beutlhauser. Auch die Trainingsintensität wurde nochmals erhöht: „Montag haben wir härter trainiert – das war die letzte Möglichkeit vor den beiden Englischen Wochen.“

Der Gegner aus Traunstein hat eine Englische Woche hinter sich: Am Dienstag musste sich der SBC dem Regionalligisten Wacker Burghausen im Pokal mit 0:9 geschlagen geben. Die Belastung könnte nach dem Highlight-Spiel spürbar sein. „Ob das ein Vorteil oder Nachteil ist, weiß ich nicht,“ meint Beutlhauser. Fest steht: Die Traunsteiner legten mit ihrem neuen Spielertrainer Gentian Vokri einen soliden Saisonstart hin (vier Punkte in drei Spielen).

Der Schlüsselspieler spielt im Sturm

Im Fokus steht ein Rückkehrer. Julian Höllen, 24 Jahre alt, ausgebildet beim FC Bayern, in Bochum und Frankfurt. Nach zwei Spielzeiten bei Ampfing und 1860 Rosenheim (vier Tore in neun Spielen) kehrte der Stürmer nach Traunstein zurück – und beendete somit eine Pause, in der er sich Thai- und Kickboxen widmete.

Bei seinem Comeback traf er an den ersten beiden Spieltagen. „Höllen ist natürlich der Schlüsselspieler vorne drin,“ sagt Beutlhauser. Zuletzt fehlte er aber zweimal – darunter im Pokal gegen Burghausen.

Die Karlsfelder beschäftigen sich aber lieber mit ihrem eigenen Spiel. „Wir sind in einem Prozess, mit vielen neuen Spielern, neuem System, neuem Trainerteam. Wir glauben an das, was wir tun“, sagt Beutlhauser. Gegen Traunstein soll sich das endlich auch im Ergebnis widerspiegeln. Beutlhauser: „Wir wollen das Spiel wieder an uns reißen.“