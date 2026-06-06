„Wir wollen das Spiel unbedingt nochmal gewinnen“ SV Rotenberg peilt gegen Werratal einen versöhnlichen Saisonabschluss an von NB · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Der Klassenerhalt ist gesichert, der Druck längst verschwunden. Doch zum Saisonfinale der Bezirksliga Braunschweig Staffel 4 hat der SV Rotenberg noch ein klares Ziel: Mit einem Heimsieg gegen die SG Werratal soll die Saison versöhnlich beendet und anschließend gemeinsam mit den Fans gefeiert werden.

Morgen, 15:00 Uhr SV Rotenberg SV Rotenberg SG Werratal 2000 SG Werratal 15:00 PUSH

Die Ausgangslage ist dabei klar: Mit 35 Punkten rangiert der SV Rotenberg vor dem abschließenden Spieltag auf dem 13. Tabellenplatz. Durch einen Sieg könnte die Mannschaft die Saison sogar noch auf einem einstelligen Tabellenrang beenden. Entsprechend motiviert geht das Team in die Begegnung.

„Wir können ganz befreit ins letzte Punktspiel gehen“, sagt Co-Trainer Pascal Bigalke. Gleichzeitig macht er deutlich, dass die Partie trotz der entspannten Ausgangslage keineswegs bedeutungslos ist: „Wir können noch einen einstelligen Tabellenplatz erreichen, deshalb wollen wir das Spiel aber unbedingt nochmal gewinnen.“ Mit der SG Werratal 2000 reist der Tabellen-14. als dritter Absteiger nach Rotenberg. Die Gäste haben 29 Punkte auf dem Konto und damit sechs Zähler weniger als die Hausherren. Bereits das Hinspiel zeigte, wie eng die Kräfteverhältnisse zwischen beiden Mannschaften sind. Damals trennten sich beide Teams mit 1:1. Nach dem Führungstreffer von Mühlhaus in der 29. Minute rettete Winter der SG Werratal 2000 mit seinem Treffer in der 78. Minute noch einen Punkt.