„Wir wollen das Spiel schnell entscheiden“ – Der RSV bittet zum Derby

Am Sonntag (04. Mai, 15:00 Uhr) empfängt der RSV Göttingen auf dem heimischen Sportplatz den FC Grone – ein Duell, das angesichts der Tabellenkonstellation eine klare Ausgangslage hat, aber dennoch Spannung verspricht. Der RSV rangiert mit 40 Punkten aus 24 Spielen auf Platz vier und kann sich im oberen Drittel festsetzen. Für den FC Grone hingegen geht es ums sportliche Überleben: Mit nur 21 Zählern aus 26 Partien steht der Vorletzte unter immensem Druck.

„Grone steht mit dem Rücken zur Wand. Verlieren sie, war es das wahrscheinlich schon – auch wenn es rechnerisch noch nicht vorbei ist“, sagt RSV-Trainer Lasse Ahl mit Blick auf die Situation des Gegners. Die Gäste kämpfen gegen den Abstieg und könnten sich mit einer Niederlage kaum noch realistische Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.

Der RSV selbst ist nach zwei spielfreien Wochen und einem intensiven 2:2 beim FC Eisdorf auf der Suche nach Stabilität. Ahl: „Wir haben gestern ein schweres Auswärtsspiel mit wenig Personal gehabt und sind nach 0:2 zurückgekommen. Das spricht für die Moral.“ Trotz eines vollen Kaders ist sich der Trainer bewusst, dass die Rückrunde bislang hinter den Erwartungen geblieben ist: „Spielerisch ist es teilweise besser als in der Hinserie, aber die Ergebnisse passen noch nicht so richtig.“

Gegen Grone will Ahl daher früh klare Verhältnisse schaffen: „Es wird ein enges Spiel, aber wir wollen es relativ schnell entscheiden, um endlich mal über die 40 Punkte zu kommen.“ Ein Sieg wäre ein wichtiger Schritt für die angestrebte Platzierung unter den Top 4 – und ein kräftiges Signal im dichten Mai-Spielplan, der für den RSV noch sieben Partien bereithält.

Der FC Grone reist als Außenseiter an, doch Ahl warnt ausdrücklich davor, den Gegner zu unterschätzen: „Im Hinspiel waren sie meiner Meinung nach nicht unbedingt schlechter als wir. Warum sie in der Saison so schwach performen, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Das ist eigentlich eine Mannschaft, die Fußball spielen kann.“

In einem Derby, das sportlich ungleiche Vorzeichen hat, wird es für beide Seiten um viel gehen – und um noch mehr, wenn die Partie einmal angepfiffen ist.