Im vergangenen Aufstiegsjahr der Zweitliga-Reserve ging das Finale mit 3:0 an die Eintracht, doch die Teams haben sich personell nochmal verändert. In der aktuellen Saison konnte die U23 der Eintracht mit dem 13. Platz der Oberliga die Saison beenden und so einen Punkt mehr erarbeiten als der SSV Vorsfelde, der am Ende absteigen musste. Die Freien Turner stehen einen Spieltag vor dem Saisonende auf dem vierten Platz und gewannen zuletzt vier aus fünf Ligapartien.

Auf dem Weg ins Finale musste der Landesligist drei Bezirksligisten ausschalten. Zuerst schlug man den MTV Hondelage klar mit 5:0, gewann dann in Rautheim mit 3:2 und schlug den VfL Leiferde im Halbfinale mit 4:2. Noch klarer waren die Ergebnisse des Kontrahenten. Die Eintracht U23 gewann in der ersten Runde mit 4:1 gegen BSC Acosta, fertigte dann den Lehndorfer TSV mit 7:1 ab und gewann im Halbfinale mit 5:0 beim FC Wenden.

Aktuell sind die Freien Turner in guter Verfassung und wollen auch am Mittwoch die gute Serie fortsetzen. "Es wird ein intensives Spiel von zwei Teams, die Fussball spielen wollen. Aus dem Rothemühle-Cup haben wir noch eine Rechnung offen und es ist für uns als Mannschaft eine Chance, zu sehen, wie wir uns entwickelt haben." so Gian Luca Renner.

Dabei wird das Spiel im heimischen Prinzenpark ausgetragen. "Wir wollen das Spiel nicht nur genießen, sondern auch gewinnen und werden alles dafür tun, um auf unserem Platz den Pokalsieg zu feiern. Wir wünschen uns eine Atmosphäre mit vielen Zuschauern, die diesem traditionsreichen Wettbewerb gerecht werden." so Renner abschließend.

Anpfiff ist dann am morgigen Mittwoch um 19.00 Uhr