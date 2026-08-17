„Wir wollen das Spiel gewinnen – Wir wollen jedes Spiel gewinnen“

– Foto: Benjamin Behrens/Verein

Im FuPa-Teamcheck zieht Trainer Norman Ehmig ein Fazit der Vorbereitung beim FV Erkner. Trotz mancher personeller Unwägbarkeiten blickt die Mannschaft vor dem Start in der Landesliga Süd optimistisch nach vorne: Mit einer klaren Philosophie, punktuellen Verstärkungen und gestiegenem Konkurrenzkampf strebt der Klub einen einstelligen Tabellenplatz an.

Auf dem Platz hinterließ die Sommervorbereitung einen spürbaren Eindruck hinter den Kulissen. Die Verantwortlichen entschieden sich bewusst für eine längere Testphase, da der Kader am Ende deutlicher umgestaltet wurde als anfänglich gedacht. Um von Beginn an einen gesunden Konkurrenzkampf zu entfachen und verschiedene taktische Konstellationen zu erproben, startete das Team mit einem breiter aufgebauten Aufgebot.

Ein erfreuliches Fundament legten die Akteure selbst, indem sie bereits mit einer guten Grundfitness zum Auftakt erschienen. Zwar verliefen die Ergebnisse der absolvierten Testspiele resultattechnisch durchwachsen, doch diese Resultate lassen sich intern bestens einordnen. Der reinen Anzeigetafel wurde in dieser Phase untergeordnete Bedeutung beigemessen; stattdessen überwogen die positiven sowie zum Teil überraschenden Erkenntnisse auf dem Feld.

Freude an der gemeinsamen Entwicklung

„Mit der Arbeit auf dem Platz bin ich insgesamt sehr zufrieden“, sagt Trainer Norman Ehmig gegenüber FuPa. „Die neuen Spieler haben sich schnell eingefügt, die Mannschaft nimmt unsere Inhalte gut an und man erkennt von Woche zu Woche eine Entwicklung. Die Arbeit mit den Jungs macht einfach Spaß.“

Lerneffekte und Prioritäten

Allerdings bremsten Urlaubsreisen sowie anderweitige Abwesenheiten den Spielfluss zeitweise aus, sodass selten mit dem vollständigen Kader trainiert werden konnte. Diesem Sommerproblem stehen derzeit zwar viele Vereine gegenüber, dennoch trat vereinzelt zu Tage, dass gerade jüngere Akteure bei ihren Prioritäten und der Terminplanung noch hinzulernen müssen. Wer auf Einsatzzeiten schielt, muss die Gelegenheiten in den Übungseinheiten und Testpartien konsequent ergreifen; manche verbauen sich diese Möglichkeiten noch selbst, was jedoch einen wertvollen Lernprozess darstellt.

Mit Zuversicht in die Pflichtspiele

„Jetzt geht es darum, die Erkenntnisse aus den vergangenen Wochen in die ersten Pflichtspiele mitzunehmen, Konstanz in unsere Leistungen zu bekommen und innerhalb des breiten Kaders eine klare Rollenverteilung zu finden. Wir wissen, dass noch nicht alles funktionieren kann, sehen aber eine klare Entwicklung und können deshalb mit einem guten Gefühl in die Saison gehen“, blickt Trainer Norman Ehmig voraus.

Die neuen Gesichter im Kader

Eine erhebliche Veränderung erfuhr das Aufgebot durch elf Neuzugänge. Aus der eigenen U19 stoßen Mathieu Berg, Emil Bobrowski, Maximus Piesker und Rouven Schönebeck fest hinzu. Externe Verstärkungen sind Julian Hentschel und Aaron Marcel Weber vom SV Germania Schöneiche, Nico Texas Heinze von der U19 des FC Neuenhagen, Emmanouil Demenikos vom SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf, Casey Lüdecke von Rot-Weiß Werneuchen, John Ebert vom SV Woltersdorf sowie Leando Schulz vom SV Stern Britz.

Umfeld und Passgenauigkeit

„Wir freuen uns, dass sich alle bewusst für den FV Erkner entschieden haben und sind überzeugt, dass sie sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu unserer Mannschaft passen“, unterstreicht Trainer Norman Ehmig.

Charakter und Bodenständigkeit

Neben dem Können am Ball stand bei allen Verpflichtungen der Charakter im Vordergrund. Der Zusammenhalt gilt als unersetzliches Fundament für sportliche Erfolge; die Zugänge bringen große Bereitschaft mit, fügen sich hervorragend ein und wachsen von Tag zu Tag enger zusammen. Ziel ist es, langfristig eine Einheit aufzubauen, deren Akteure sich vollkommen mit dem Verein identifizieren.

Derzeit läuft noch der Austausch mit einem weiteren Wunschspieler, um den allerdings auch ein finanziell potenterer Mitbewerber buhlt. Der Klub bleibt seiner bodenständigen Linie treu und verzichtet auf wirtschaftliche Abenteuer. Grundsätzlich sind die Kaderplanungen abgeschlossen, wenngleich man sich sportlich wie menschlich passenden Impulsen nicht verschließen würde.

Offenheit für neue Impulse

„Durchweg einen positiven“, skizziert Trainer Norman Ehmig seinen Eindruck von den Neuen. „Wir haben Spieler dazugewonnen, die uns sofort weiterhelfen können, aber genauso bewusst junge Talente verpflichtet, in denen wir großes Entwicklungspotenzial sehen. Dafür braucht es nicht nur Qualität am Ball, sondern auch die richtige Einstellung.“ Ergänzend betont der Coach: „Trotzdem verschließen wir natürlich nie die Augen vor neuen Impulsen. Wenn sich eine Möglichkeit ergibt, die sportlich und menschlich zu uns passt, werden wir uns damit beschäftigen.“

Verzahnung mit der zweiten Mannschaft

Um kontinuierliche Spielpraxis zu sammeln, rücken Mathieu Berg, Emil Bobrowski und Maximus Piesker vorerst fest in das zweite Team auf. Alle drei verfügen über großes Potenzial, doch das Pensum und die Ansprüche der ersten Mannschaft passen aktuell noch nicht ganz zu den Rahmenbedingungen. Eine stärkere Verzahnung der Aufgebote soll zudem nach dem Abstieg des Reserveteams in der Vorsaison dort wieder für Erfolg sorgen. Dies eröffnet auch erfahrenen Spielern, die das Landesliga-Pensum beruflich oder privat nicht dauerhaft mitgehen können, eine wertvolle Perspektive.

Ein Platz für jeden Akteur

„Am Ende möchten wir eine gute Verzahnung zwischen beiden Mannschaften schaffen. Jeder soll beim FV Erkner den Platz finden, an dem er gerne Fußball spielt, sich einbringen und gemeinsam mit seiner Mannschaft weiterentwickeln kann“, erklärt Trainer Norman Ehmig.

Qualität, Breite und Führungsrollen

Im Vergleich zu den Vorjahren präsentiert sich das Team qualitativ und in der Breite spürbar stärker aufgestellt, was eine konstantere Punkteausbeute ermöglichen soll. Die Mischung aus hungrigen Nachwuchskräften und erfahrenen Führungsspielern greift harmonisch ineinander. Entscheidend bleibt jedoch, dass die Bereitschaft stimmt, auf dem Platz füreinander zu arbeiten, da reine Spielstärke allein keine Partien gewinnt.

Ziele für Tabelle und Zuschauer

„Am wichtigsten ist aber, dass die Mannschaft weiter zusammenwächst. Genau dieses Gefühl entwickelt sich aktuell und darauf wollen wir aufbauen“, erläutert Trainer Norman Ehmig. Mit Blick auf das Saisonziel strebt die Mannschaft nach der Entwicklung des Kaders einen einstelligen Tabellenplatz an, bleibt jedoch demütig, da Punkte wöchentlich erarbeitet werden müssen. Gleichzeitig möchte das Team mit leidenschaftlichem und attraktivem Fußball wieder mehr einheimische Fans auf den Sportplatz locken. Dazu stellt der Coach klar: „Wir möchten in dieser Saison endlich nichts mehr mit den unteren Tabellenregionen zu tun haben. Wir möchten den Menschen zeigen, dass sich ein Besuch in Erkner lohnt.“

Die Favoriten der Liga

Die kommende Spielzeit verspricht ein extrem ausgeglichenes Rennen ohne frühe Alleingänge an der Spitze. Victoria Seelow wird laut Ehmig bei entsprechender Kaderbreite eine starke Rolle spielen, ebenso wie die Reserve vom VfB Krieschow. Beim 1. FC Guben bleibt abzuwarten, wie das Ende des Engagements von Franz Krüger kompensiert wird, wenngleich dort seit Jahren herausragende Arbeit geleistet wird. Zum erweiterten Favoritenkreis zählen zudem Wacker Ströbitz sowie der FC Eisenhüttenstadt.

Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 15:00 live PUSH

Fokus auf den Saisonauftakt

„Entscheidend wird sein, wer es schafft, seine Leistung Woche für Woche konstant auf den Platz zu bringen“, fasst Trainer Norman Ehmig zusammen. Zum Auftakt wartet mit Wacker Ströbitz sofort ein schwerer Prüfstein, der von der ersten Minute an volle Leidenschaft, Zusammenhalt, Demut und harte Arbeit verlangt. Auch wenn der Saisonstart richtungsweisend für das Selbstvertrauen ist, gilt der Blick dem Gesamtweg. Dabei lässt der Trainer an der Zielsetzung für das Premierenspiel keine Zweifel aufkommen: „Wir wollen das Spiel gewinnen – Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Alles andere entspricht nicht meinem sportlichen Anspruch.“