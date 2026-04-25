„Wir wollen das Spiel dominieren“: Erster gegen Vierter

Der TSV Landolfshausen/Seulingen führt die Tabelle mit 57 Punkten an und ist seit 18 Saisonspielen ungeschlagen. Zuletzt trennte sich der Spitzenreiter torlos vom SCW Göttingen, nachdem zuvor eine lange Serie erfolgreicher Auftritte den Vorsprung an der Spitze gefestigt hatte. Der RSV Göttingen belegt mit 35 Punkten Rang vier und bewegt sich im erweiterten Verfolgerfeld. Der jüngste 3:1-Erfolg gegen den VfR Dostluk Osterode zeigt die okaye Form, in der Rückrunde stehen neun Punkte aus sechs Spielen zu buche.

Für Endrik Heberling, Trainer des TSV Landolfshausen/Seulingen, ergibt sich daraus eine klare Einordnung der Partie. „Es geht jetzt Schlag auf Schlag, vorgestern noch gegen den Dritten gespielt, jetzt reisen wir zum Viertplatzierten“, sagt er und beschreibt die Herausforderung als konsequente Fortsetzung eines anspruchsvollen Programms.

Den Gegner bewertet Heberling differenziert. „Geismar ist eine Mannschaft, gegen die es immer Spaß macht, Fußball zu spielen“, erklärt er mit Blick auf den RSV Göttingen. Entscheidend sei die Spielanlage: „Das ist ein Team, das aktiv Fußball spielen will, das nicht hinten drinsteht und nur verteidigt, sondern selbst das Spiel an sich reißen möchte.“ Gerade diese Herangehensweise prägt die Erwartung an die Begegnung.

„Gerade mit dem Heimvorteil müssen wir mit Bedacht auftreten“, betont Heberling. Der Kunstrasen stelle zusätzliche Anforderungen: „Wir wissen, dass jeder kleine Fehler sofort bestraft werden kann, weil man direkt vor dem Tor steht.“ Daraus leitet der Trainer klare Anforderungen an seine Mannschaft ab: „Es ist wichtig, dass wir eine konzentrierte Leistung auf den Platz bringen, dass wir klar in unserem Ballbesitz sind und unser Spiel durchziehen.“

Der Anspruch des Tabellenführers bleibt dabei unverändert. „Wir wollen das Spiel dominieren, auf unsere Seite ziehen und die drei Punkte mitnehmen“, formuliert Heberling. Die personelle Situation bietet dafür gute Voraussetzungen: „Kadertechnisch sieht es weiterhin bombastisch aus, wir können aus dem Vollen schöpfen.“ Gerade nach der englischen Woche sei dies ein entscheidender Faktor, um mit frischen Kräften aufzutreten.

Der Blick auf das Hinspiel verdeutlicht die damalige Überlegenheit des Spitzenreiters. Mit 5:0 setzte sich der TSV Landolfshausen/Seulingen deutlich durch, unter anderem durch mehrere Treffer von Ziegner. Für die anstehende Begegnung liefert dieses Ergebnis jedoch lediglich einen Referenzpunkt, denn die Voraussetzungen haben sich verändert.

Der RSV Göttingen geht mit Selbstvertrauen aus dem jüngsten Sieg in die Partie. Die offensive Ausrichtung beider Mannschaften lässt ein Spiel erwarten, in dem sich keine Seite auf reines Reagieren beschränken wird.

So trifft ein dominanter Tabellenführer auf einen Gegner, der sich im oberen Tabellenbereich behaupten möchte. Für den TSV Landolfshausen/Seulingen geht es darum, die Serie fortzusetzen und die Spitzenposition zu untermauern. Der RSV Göttingen hingegen hat die Möglichkeit, gegen den Ligaprimus ein Zeichen zu setzen.