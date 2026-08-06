"Wir wollen das Selbstvertrauen aus dem Pokal mitnehmen"

Tim Konrad erzielte sein erstes Tor für den FV Ravensburg – Foto: FV Ravensburg

Der Oberligist FV Ravensburg zieht durch einen 4:0-Erfolg bei Türkspor Neu-Ulm in das Achtelfinale des WFV-Pokals ein. Viel Zeit zum Feiern bleibt der Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru nicht: Bereits am Samstag beginnt beim Regionalligaabsteiger Bahlinger SC die neue Saison in der Oberliga Baden-Württemberg. Zuletzt trafen die beiden Mannschafte in der Saison 18/19 aufeinander, damals gab es ein 1:1-Unentschieden.

Der FV Ravensburg hat auch die dritte Runde des WFV-Pokals ohne Gegentor überstanden. Beim Verbandsligisten Türkspor Neu-Ulm setzte sich die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru mit 4:0 durch und erreichte damit das Achtelfinale. Nach einem frühen Doppelschlag dauerte es bis in die Schlussphase, ehe die Ravensburger das Ergebnis weiter ausbauten.

Schiedsrichterin Daniela Kottmann aus Altheim entschied in der elften Minute auf Foulelfmeter für den FV Ravensburg. Daniele Gabriele übernahm die Verantwortung und verwandelte zum 1:0. Nur eine Minute später erhöhte Simon Schwarz auf 2:0. Damit hatte sich der Oberligist bereits früh eine klare Ausgangslage verschafft.

Soyudogru zeigte sich vor allem mit der konzentrierten Vorstellung seiner Mannschaft zufrieden. „Wir sind natürlich froh, dass wir das Spiel heute gewonnen haben und ins Achtelfinale eingezogen sind. Es war eine sehr reife Leistung der Jungs. Wir hatten über die gesamten 90 Minuten die Kontrolle über das Spiel und haben keine Torchancen zugelassen. Das hat mir sehr gut gefallen.“

Nach den beiden frühen Treffern gelang es Ravensburg zunächst nicht, die Führung weiter auszubauen. „Nach dem zweiten Tor haben wir unsere Angriffe etwas unsauber ausgespielt. Wichtig war aber, dass wir geduldig geblieben sind und nach den Wechseln noch einmal zulegen konnten.“

Konrad erzielt sein erstes Tor

Die Geduld zahlte sich in der Schlussphase aus. In der 87. Minute erzielte Tim Konrad das 3:0. Für den Neuzugang war es der erste Treffer im Trikot des FV Ravensburg. Soyudogru würdigte insbesondere den Einsatz des Spielers: „Tim hat es sich verdient. Er arbeitet sehr engagiert im Training und gibt Gas. Ich hoffe, dass ihm das Tor für die Saison noch mehr Selbstvertrauen gibt.“

Den Schlusspunkt setzte Yannik Wolff in der 90. Minute mit dem Treffer zum 4:0.

Erneut ohne Gegentor

Für den FV war es zugleich das zweite Pokalspiel in Folge ohne Gegentreffer. Bereits beim 3:0 in der zweiten Runde gegen den SC Türkgücü Ulm hatte die Mannschaft defensiv nichts zugelassen. „Die Mannschaft arbeitet gegen den Ball sehr diszipliniert und verteidigt sehr kompakt. Trotzdem gibt es noch Dinge, die wir verbessern können, denn in der Oberliga werden wir noch stärker gefordert.“

Kurze Vorbereitung auf den Bahlinger SC

Bereits am Samstag, 8. August, um 15.30 Uhr steht das nächste Pflichtspiel an. Zum ersten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg tritt der FV Ravensburg beim Bahlinger SC an. Zwischen dem Pokalerfolg und dem Ligastart liegen damit nur wenige Tage.



