„Wir wollen das Ruder gegen Schöningen endlicher wieder herumreißen“

Ein Punkt wäre bei besserer Chancenverwertung mehr als möglich gewesen. HSC-Coach Bösch ist sicher, dass der Tabellenneunte in Schöningen punkten kann, wenn seine Elf am Sonntag ebenso engagiert zu Werke geht.

„Natürlich stehen wir vor einer großen Herausforderung. Aber die Jungs haben die Zeichen der Zeit erkannt und werden alles daran setzen, das Ruder endlich wieder herumzureißen. In den verbleibenden Spielen wollen wir wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, egal wer der Gegner ist. Schließlich kann in dieser Klasse jeder jeden schlagen“, so Bösch vor dem Gastspiel am Sonntag.

Einen kleinen Vorteil sieht Heeslingens Coach in der Tatsache, dass Schöningen bereits am Donnerstag ein Spiel bestritten hat. Bei fast schon hochsommerlichen Temperaturen feierte die Elf von Christian Benbennek zwar einen klaren 3:0-Erfolg, doch die Zeit für die Regeneration ist kurz.

„Man wird sehen, wie frisch der Gegner am Sonntag ist“, so Bösch. Fest steht, dass Schöningen unbedingt punkten muss, um die Konkurrenz in Schach zu halten. Schließlich sind Aufstiegs- und Relegationsplätze noch lange nicht vergeben.

Aktuell an der Spitze steht der HSC Hannover mit 58 Punkten. Nur zwei Punkte dahinter folgt der selbst erklärte Meisterschaftsfavorit aus Schöningen. Mit im Rennen sind aber auch noch Atlas Delmenhorst (52 Punkte) und TuS Bersenbrück (50 Punkte). Selbst BSV Rehden hat noch eine theoretische Chance, im Aufstiegskampf, ein Wörtchen mitzureden.

Die Defensive muss absolut sicher stehen

Von den Topplatzierungen sind die Heeslinger momentan weit entfernt, doch will sich die Bösch-Elf in der Rangliste noch verbessern. „Wir werden Schöningen richtig auf die Nerven gehen und dann sehen, was möglich ist. In der Rückrunde schießen wir deutlich weniger Tore als noch im letzten Jahr. Deshalb müssen wir in erster Linie Tore verhindern. Höllisch aufpassen müssen wir bei hohen Bällen. Schöningen ist für seine Kopfballstärke bekannt. Umso besser für uns, dass Oliver Warnke am Sonntag spielen kann“, so Bösch, der erneut einige Spieler ersetzen muss, aber dennoch optimistisch ist: „Spiele gegen Topteams liegen uns. Es wird Zeit, dass wir wieder punkten.“